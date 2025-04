Magda Gessler to gwiazda, która nie stroni od szczerych wyznań, także tych dotyczących sfery uczuciowej. Często porusza temat miłości, a w życiu ma i miała ich wiele. Gessler była w związkach małżeńskich z Volkhartem Müllerem i Piotrem Gesslerem. Dawniej była też w relacjach, o których nie było tak głośno w show-biznesie. Jedna z nich rozpadła się w trakcie symbolicznej imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo Gessler wspomina 18. urodziny

Magda Gessler o koszu na urodzinach. Wtem miłość zapukała ponownie

Nasz reporter Marcin Wolniak zapytał celebrytkę podczas gali Jupitery Roku i 18. urodzin Plotek.pl, czy pamięta swoją osiemnastkę. Gessler wróciła wspomnieniami do pamiętnego wieczoru. - To była szalona impreza, to był bardzo dziwny dzień, kiedy jeden związek się kończył, a miał być małżeństwem... - zaczęła Magda Gessler. - Drugi się zaczynał z kolegą z klasy - uzupełniła. - Zawsze byłam w nim zakochana i okazało się tego dnia, że on też. Bardzo to było miłe. Dostałam wiadra i wiadra kwiatów - wspomniała u nas. Obecnie restauratorka układa życie u boku lekarza Waldemara Kozerawskiego. Zakochani żyją w związku na odległość, co nie jest najłatwiejsze. - Nie jest to proste, ale dajemy radę po 25 latach - mówiła przed naszymi kamerami w marcu.

Magda Gessler o życiu z Waldemarem Kozerawskim

Podczas pierwszego spotkania gwiazdy i Kozerawskiego nie zaiskrzyło. Gessler mieszkała w Madrycie, a jej przyszły ukochany w Toronto i wtedy nie skupiali się na sobie. Wszystko zmienił wieczór u Andrzeja Szpilmana. Lekarz zaskoczył gwiazdę kwiatami po 20 latach od zapoznania. "Przyniósł mi okropnie brzydkie czerwone kwiaty, przytulił i w zasadzie wszystko wróciło. Jakby ktoś mnie odczarował. Stół był długi, siedzieliśmy po jego przeciwległych końcach. Waldek przyszedł po mnie i powiedział: 'Raz mi uciekłaś, ale drugi raz nie uciekniesz' i posadził mnie obok siebie. Popatrzyliśmy sobie w oczy. Wziął mnie mocno za rękę. Trwało to całe dziesięć minut, po czym powiedział: 'A teraz żegnamy towarzystwo'. I od tego momentu jesteśmy razem" - mówiła celebrytka "Vivie!".