Małgorzata Rozenek-Majdan nie boi się nowych wyzwań. Celebrytka szczególnie dobrze czuje się w telewizji. Mogliśmy ją widzieć już w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Widzowie ciepło wspominają również program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", w którym gwiazda konkurowała z zawodowymi sportowcami. Wygląda na to, że niedługo będzie można zobaczyć ją w kolejnej odsłonie. Rozenek pojawiła się na 18. urodzinach Plotka, gdzie opowiedziała o zupełnie nowym projekcie. Czego można się po nim spodziewać?

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek będzie miała nowy format w TVN. Uchyliła rąbka tajemnicy. "Sama wymyśliłam i wyprodukowałam"

Małgorzata Rozenek-Majdan rusza z nowym programem. Premiera już niedługo

Celebrytka nie była w stanie ukryć ekscytacji, gdy mówiła o swoim autorskim projekcie. - Jestem teraz w zdjęciach do programu, którego premiera jest pod koniec września na głównej antenie TVN-u. Programu, który razem ze swoimi partnerami wymyśliłam, wyprodukowałam i który wprowadzimy na antenę. Nad którym już pracujemy. I to będzie program, który dokona zmiany. Nie tylko wśród uczestniczek naszego programu, ale również mam nadzieję wśród widzów - tłumaczyła w rozmowie z naszym reporterem Marcinem Wolniakiem. Jak myślicie, szykuje się hit?

Małgorzata Rozenek-Majdan ma nową misję. Tym teraz chce się zająć

Gwiazda przez lata angażowała się w kwestę walki o refundowanie in vitro. W najnowszym wywiadzie zdradziła, że nie zamierza spoczywać na laurach. Są inne sprawy, którymi chce się zająć. Jedną z nich jest endometrioza. - Średni czas oczekiwania na diagnozę to między osiem, a dziesięć lat - to bardzo długo. Kobiety, które zgłaszają problemy z endometriozą, bardzo często są traktowane jak histeryczki, które wymyślają sobie problemy i ból. Jest jeszcze na pewno bardzo dużo do zrobienia w tym temacie - przyznała w rozmowie z Plotkiem. To jednak nie wszystko. Rozenek-Majdan w ostatnim czasie zaangażowała się również w problem bezdomności wśród zwierząt. - Ostatnio mocno zaangażowałam się w działania dotyczące (...) przeciwdziałania bezdomności u psów i kotów, bo myślę, że to byłby najlepszy sposób na to, żeby poprawić dolę polskich zwierząt - dodała.