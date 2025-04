Joanna Koroniewska już niebawem dołączy do swojego męża Macieja Dowbora i zasili szeregi stacji TVN. Aktorka sprawdzi się przy tym w całkiem nowej roli, prowadzącej telewizyjne show "Zróbmy sobie dom". Podczas gali Jupiterów Roku 2024 Plotka pierwszego kwietnia Koroniewska wyjawiła naszemu reporterowi Marcinowi Wolniakowi więcej szczegółów na temat tej współpracy.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy program Koroniewskiej tym wygra z konkurencją. Wspomina o budżecie

Joanna Koroniewska poprowadzi show na antenie TVN. Ważny element ma stanowić jego budżet

Już na początku rozmowy Plotek zapytał Koroniewską o to, czym wyróżnia się jej program na tle innych podobnych, konkurencyjnych produkcji. - "Zróbmy sobie dom" to jest fajny projekt dlatego, że ma on spory budżet. Oznacza to, że jest naprawdę wielkim formatem. Te domy, które powstają, są naprawdę wielkimi domami - stwierdziła aktorka. Joanna uchyliła przy tym również rąbka tajemnicy dotyczącego kulis całego show.

- Z drugiej strony fajne jest też to, że to jest projekt, który trwa wiele miesięcy. On nie jest udawany, tam nie ma manipulacji, tam są prawdziwe emocje, bo ci ludzie rzeczywiście pracują nad tym, żeby ten dom zdobyć i rzeczywiście remontują te domy. To jest taka rzecz bardzo istotna w tej całej otoczce. Myślę, że to jest prawdziwy swoisty reality show. Tam jest krew, pot i tam są łzy - podsumowała dla Plotka Koroniewska.

Program Joanny Koroniewskiej zadebiutuje jeszcze w kwietniu. Obok aktorki pojawią się w nim inne znane osobistości

Przypomnijmy, że według informacji przekazanych przez TVN premiera "Zróbmy sobie dom" została zaplanowana na Poniedziałek Wielkanocny 21 kwietnia - na godzinę 19.45. Kolejne odcinki show będą przy tym emitowane w każdy poniedziałek o 20.55. Program będzie stanowił polską adaptacją belgijskiego formatu "Home Made Home", w którym wystąpi dziewięć par, rywalizujących o zdobycie upragnionego własnego domu. By wygrać nieruchomość wartą ponad milion złotych, uczestnicy będą wykonywać różnego rodzaju zadania, oceniane następnie przez sztab jurorski. W jego składzie zobaczymy popularnych specjalistów od remontów oraz nieruchomości - Wieśka Skibę, Annę Błaszczyk oraz Dawida Małychę.