Podczas gali Jupiterów Plotka Małgorzata Rozenek otrzymała specjalną nagrodę dla Największej Gwiazdy Ostatnich 18 lat. Celebrytka była jednak także nominowana w kategorii Wznoszącej Gwiazdy, czyli tej zaangażowanej społecznie. Chcieliśmy tym samym docenić to, co Rozenek zrobiła w kwestii walki o refundację in vitro w Polsce. Okazuje się, że gwiazda ma już na oku nową misję. Wyjawiła nam, na czym teraz planuje się skupić.

Nie tylko in vitro. Małgorzata Rozenek podjęła temat endometriozy. "Średni czas oczekiwania na diagnozę..."

Małgorzata Rozenek stwierdziła, że jest bardzo dumna z tego, co udało się osiągnąć w kwestii in vitro, ale zwróciła uwagę na inne sprawy, które wymagają naprawy. - Ja jestem bardzo dumna z tego projektu i tego, co udało nam się jako środowisku pacjenckiemu osiągnąć w kooperacji ze stroną rządową. Oczywiście są niuanse, o których nadal dyskutujemy z Ministerstwem Zdrowia, które należałoby zmienić po to, żeby usprawnić działanie systemu, ale sam system jest ogromnie skuteczny i jest bardzo dobrym osiągnięciem polityki prorodzinnej tego rządu - powiedziała Plotkowi Małgorzata Rozenek.

- Są inne tematy, którymi na pewno warto się zająć. Endometrioza, która dotyczy ponad dwóch milionów Polek. Średni czas oczekiwania na diagnozę to między osiem, a dziesięć lat - to bardzo długo. Kobiety, które zgłaszają problemy z endometriozą, bardzo często są traktowane jak histeryczki, które wymyślają sobie problemy i ból. Jest jeszcze na pewno bardzo dużo do zrobienia w tym temacie - przyznała.

Małgorzata Rozenek angażuje się w kwestie walki z bezdomnością wśród zwierząt

Małgorzata Rozenek w rozmowie z Plotkiem zwróciła też uwagę na kwestię praw zwierząt. Postanowiła też działać w tej dziedzinie. - Ostatnio mocno zaangażowałam się w działania dotyczące kastrowania bezdomności, czyli przeciwdziałania bezdomności u psów i kotów, bo myślę, że to byłby najlepszy sposób na to, żeby poprawić rolę polskich zwierząt - dodała. Wiadomo już także że Małgorzata Rozenek nie porzuca telewizji. W jesiennej ramówce TVN-u ma znaleźć się nowy program, którego jest pomysłodawczynią i producentką.