Magda Gessler już od 15 lat przemierza Polskę wzdłuż i wszerz ze swoimi "Kuchennymi rewolucjami". Słynna restauratorka z bujną blond czupryną pomogła już wielu ludziom uporać się z problemami w branży gastronomicznej. Niestety nie wszystkie rewolucje są udane, a złośliwi mówią nawet, że "Gessler sobie otwiera knajpy, a innym zamyka". Teraz pojawiły się informacje, że w Ostrowie Wielkopolskim zamknęła się restauracja Golonka w Pepitkę, która przed laty przeszła rewolucję z Gessler. Dlaczego czasami nie udaje się odnieść sukcesu? Celebrytka ma swoją teorię.

Zobacz wideo Gessler tłumaczy nieudane "Kuchenne rewolucje"

Gessler ma swoją teorię na nieudane "Kuchenne rewolucje". "Są ludzie odporni na wiedzę"

Magda Gessler pojawiła się na gali Jupiterów Plotka, gdzie odebrała specjalne wyróżnienie Ulubienicy Redakcji. Za kulisami zapytaliśmy restauratorkę, dlaczego czasami "Kuchenne rewolucje" się nie udają. - Są ludzie, którzy absolutnie są odporni na wiedzę. Nie wiadomo, dlaczego. Są nieufni, albo źle wychowani, z nieodpowiednich domów, gdzie może była przemoc, gdzie może było źle. Ludzie, którzy nie ufają światu i sobie, w związku z tym nie potrafią stworzyć innej rzeczywistości niż tą, którą znali przedtem - stwierdziła Magda Gessler w rozmowie z Plotkiem.

Gessler kontaktuje się z byłymi bohaterami "Kuchennych rewolucji"? "Nigdy się nie narzucam"

Dopytaliśmy restauratorkę, czy ma kontakt z byłymi bohaterami "Kuchennych rewolucji". Gessler przyznała, że to się zdarza. - Tam, gdzie oni chcą i mnie potrzebują, to są bardzo dobre relacje. Ja nigdy się nie narzucam, bo uważam, że ten proces tej rewolucji dla niektórych jest bardzo trudny. To jest trochę jak poród. Kobiety nie pamiętają, że boli. To jest trochę tak - dodała Magda Gessler.

Przypomnijmy, że w ostatnim odcinku "Kuchennych rewolucji" Gessler odwiedziła restaurację Worek Mąki, która mieści się w Gdyni. Po rewolucji nazwę zmieniono na Mała Kapadocja. Niestety po kilku tygodniach od zmiany gwiazda zastała w restauracji pustkę. Dostrzegła też, że wydawane porcje były mniejsze niż w założeniu, a zastrzeżenia były także do świeżości produktów. - No i co, pusto? - powitała personel Gessler. - Ugotowane w niedzielę, a dziś jest wtorek. (...) Co ty robisz? - zapytała kucharza Bartka. Tym razem powodem braku gości okazał się brak promocji lokalu w mediach społecznościowych.