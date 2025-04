Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz to jedna z par obecnej edycji "Tańca z gwiazdami", która doskonale radzi sobie na parkiecie. Aktor i tancerka zdobywają wysokie noty od jurorów i brawurowo przechodzą z odcinka na odcinek. Czy były partner Kaczorowskiej śledzi jej poczynania na parkiecie i pomimo rozstania wciąż kibicuje? Odpowiedź Macieja Peli nie pozostawia żadnych złudzeń.

Pela nie ogląda Kaczorowskiej w "Tańcu z gwiazdami"? Jasna deklaracja

Reporter Plotka zapytał Macieja Pelę, czy w dalszym ciągu kibicuje swojej jeszcze żonie i ogląda jej taneczne popisy w "Tańcu z gwiazdami". Celebryta zaskoczył swoim wyznaniem, że nigdy nie oglądał tego formatu. Najwyraźniej nie śledzi także tanecznych wygibasów Agnieszki Kaczorowskiej i Filipa Gurłacza. - Ja nigdy nie oglądałem "Tańca z gwiazdami", bo to nie jest mój świat taneczny. Ja się wychowałem na hip-hopie i w hip-hopie całe życie działałem. Więc jedyna moja styczność z samym programem, to gdy pomagałem Antkowi Smykiewiczowi w rozgrzewkach, kiedy był w swojej edycji. Natomiast teraz nie oglądam. Nie jest to w moich zainteresowaniach - powiedział Maciej Pela Plotkowi.

Romantyczne kadry Kaczorowskiej z tajemniczym mężczyzną. Pela reaguje

Przypomnijmy, że ostatnio do sieci trafiły zdjęcia Agnieszki Kaczorowskiej w romantycznym uścisku z pewnym mężczyzną. Miał być to dźwiękowiec pracujący przy programie "Królowa przetrwania". Kadry, które opublikował Pudelek miały zostać wykonane we wrześniu 2024 roku w Belgii. Maciej Pela został zapytany przez portal, czy poruszyły go te fotografie. Tancerz jednak zaprzeczył. - Nie... Ja mam za sobą sześć miesięcy terapii, którą kontynuuję, bo chcę być poukładany. I to była rzecz, nad którą bardzo dużo pracowałem ze swoim terapeutą. Nie ruszyło mnie to w żaden sposób, bo to jest już coś, co jest na tej półce rzeczy w miarę przepracowanych - stwierdził. Pela został także zapytany o to, czy dobrze czuje się jako singiel. Celebryta podkreślił, że obecnie chciałby skupić się na odbudowaniu kariery tanecznej. - To jest bardzo trudna kwestia, bo jestem teraz na takim etapie, że skupiam się na sobie i na odbudowaniu kariery tanecznej. (...) Lubię mieć wsparcie i być w bliskiej relacji i mieć kogoś, kto mnie rozumie - powiedział Pudelkowi.