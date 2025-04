Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek stanęli na ślubnym kobiercu w 2008 roku. Doczekali się dwójki dzieci - syna Adama oraz córki Heleny. W 2022 roku w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu tancerza i aktorki. Po bolesnym rozwodzie Marcin Hakiel odnalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Pod koniec 2024 roku na świat przyszedł ich syn Romeo. Zakochani chętnie pojawiają się razem na imprezach. Ostatnio brylowali na gali Jupiterów Roku Plotka. W szczerej rozmowie Marcin Hakiel opowiedział nam o planach na najbliższe święta.

REKLAMA

Zobacz wideo Hakiel o świętach. Wszystko jest zaplanowane

Marcin Hakiel o nadchodzącej Wielkanocy. Wszystko zostało ustalone

Jak udało nam się dowiedzieć, Wielkanoc w domu Marcina Hakiela oraz jego ukochanej będzie bardzo rodzinna. - Jeżeli chodzi o święta, to tak, dzieci będą z nami od połowy świąt - zaczęła Dominika Serowska. - Od niedzieli - dodał tancerz w rozmowie z nami. Marcin Hakiel oraz Katarzyna Cichopek ustalili już świąteczny grafik. Podział czasu spędzonego z dziećmi nie jest dla nich problematyczny. - Mamy wszystkie święta podzielone na pół. Część czasu Adam z Heleną spędzają z mamą, a drugą część jakby z nami. W sumie mamy to z góry podzielone, już podpisane porozumienie rodzicielskie i w sumie nie mamy takich problemów - odparł Marcin Hakiel. Całe nagranie z rozmowy z tancerzem oraz jego partnerki znajdziecie na górze strony.

galOtwórz galerię

Marcin Hakiel wspiera Dominikę Serowską. "Podzieliliśmy się obowiązkami"

W marcu Dominika Serowska i Marcin Hakiel opowiadali w programie "Dzień dobry TVN" o nowej codzienności. Tancerz bardzo wspiera swoją partnerkę w wychowaniu syna Romea. - Podzieliliśmy się obowiązkami, oczywiście nie jest to takie jeden do jednego, jak mamy to podzielone. Ale ja częściej zajmuję się młodym w nocy, a Marcin w ciągu dnia, gdy nie jest w pracy. Tak to sobie wybraliśmy - wyznała Serowska. Hakiel wspomniał również o tym, jak wielkie znaczenie ma dla niego rodzina. - Dziecko jest takim dopełnieniem każdej relacji i czymś takim naturalnym. Dla mnie to było w pewnym momencie naturalne, że jak nam się dobrze układało, chcieliśmy być razem, to zaproponowałem Dominice: Może zróbmy sobie potomka. Dla mnie to jest taki sens życia, jak wracam w pracy i mam pełny dom - wyznał tancerz na wizji.