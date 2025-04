Trwa medialna wojenka pomiędzy Edytą Górniak i Bartem Pniewskim. Córka influencera przez blisko dwa lata była związana z synem piosenkarki Allanem Enso. Ostatecznie doszło do rozstania, a teraz rodzice byłych zakochanym przerzucają się wyzwiskami w mediach społecznościowych. W pewnym momencie Pniewski stwierdził, że Górniak była rozczarowana, ponieważ odrzucił jej rzekome zaloty. Piosenkarka z ironią odpowiedziała, że to dla Pniewskiego "za wysokie progi", dodając, że influencer ma żyć na pokaz i mieć długi. Ten temat poruszyliśmy z Pniewskim podczas gali Jupiterów Plotka. Nie gryzł się w język.

Zobacz wideo Pniewski odbił piłeczkę Górniak. Poszło o rzekome długi

Pniewski twierdził, że Górniak się do niego zalecała. Ona zarzuciła mu długi

Edyta Górniak 27 marca, w dniu urodzin swojego syna Allana, wdała się w pyskówkę z Bartem Pniewskim. "Kiedy marzeniem narcyza są progi za wysokie na jego nogi, a zazdrość odbiera mu rozum, ale ma za to trzy wielkie talenty - życie na pokaz za wciąż pożyczane pieniądze, trzybiegunowe zakrzywianie rzeczywistości i zazdrość, próżność pomnożone o ilość długów przepisanych na swoich bliskich. Nie mój typ. Nie gniewam się" - napisała na Instagramie.

Pniewski wbił szpilę Górniak: Powinna zobaczyć kto, czego się od niej domaga

Podczas wywiadu z Bartem Pniewskim odnieśliśmy się do komentarza Górniak na temat rzekomych długów influencera. Zapytaliśmy przy tym, ile kosztuje jego cała stylizacja, w której pojawił się na gali. Odpowiedział dość wymijająco, zapewniając jednak, że żadnych długów ma nie mieć. - Moda to jest moja praca. Ja inwestuję i zawsze powtarzałem, że ciuchy u mnie są jak traktor u rolnika, albo u kierowcy samochodu wóz. Nie chciałbym tego wyceniać. Nigdy nie lubię rozmawiać o pieniądzach. Natomiast w życiu każdego są wzloty i upadki. Ja na chwilę obecną nie mam żadnego upadku, żyje mi się bardzo dobrze. Nie brakuje mi - powiedział Bart Pniewski w rozmowie z Plotkiem. Influencer postanowił nawiązać do wypowiedzi Edyty Górniak i wbił jej szpilę. Zasugerował, że wokalistka powinna przestać zaglądać innym w portfele, a raczej skupić się na sobie. - Na pewno nie mam długów. Na pewno nie przepisywałem żadnych długów. Ja myślę, że pani Edyta powinna zajrzeć przede wszystkim w swój portfel i zobaczyć, kto, czego się od niej domaga, a później wchodzić w inne portfele. Ja nigdy jej nie zaglądałem do portfela i nie chciałbym - dodał.