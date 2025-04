Za nami gala Jupiterów Plotka połączona z 18. urodzinami serwisu, na której pojawiła się plejada polskich gwiazd. Specjalnie dla was opublikowaliśmy nagranie z wydarzenia. Zobaczcie, co działo się na ściance, scenie, a także za kulisami. Redaktor Plotka Marcin Wolniak spędził ten wieczór, rozmawiając z gwiazdami. Nicol Pniewska ujawniła swoje kulisy rozstania z Allanem. W trakcie wywiadu kilka słów od siebie dodał także jej ojciec, Bart Pniewski. Na tym nie koniec nowinek. Laureat nagrody specjalnej Ulubieńca Redakcji Plotka Maciej Pela wyjawił, co sądzi o zdjęciach Agnieszki Kaczorowskiej w objęciach innego mężczyzny. Wywiadu udzieliła także Blanka, która na imprezie pojawiła się w wyjątkowej stylizacji. Powiedziała, czy jej zdaniem Justyna Steczkowska ma szanse na zwycięstwo podczas Eurowizji.

Blanka mówi o szansach Steczkowskiej na Eurowizji. "Pokaże, na co ją stać'

Blanka Stajkow na gali Plotka pojawiła się w dość nietypowej kreacji. Wokalistka miała na sobie pomarańczowy kostium przywodzący na myśl więzienne kombinezony i dłonie zakute w kajdanki. Uwagę zwracał także tatuaż nad brwią nawiązujący do jej nowego singla "Guilty". Pomysł na nietypowe przebranie okazał się akcją promocyjną nowego utworu.

W przypadku Blanki jedno jest pewne, udział w Eurowizji zapewnił jej ogromny rozgłos i mimo że nie wygrała, to miała szansę zaistnieć w branży, z czego teraz czerpie pełnymi garściami. W tym roku swoich sił podczas konkursu spróbuje Justyna Steczkowska, która z kolei od lat jest na świeczniku i nie musi zabiegać o swoją pozycję w show-biznesie. Blanka w rozmowie z Marcinem Wolniakiem wyznała, czy jej zdaniem utwór Steczkowskiej to dobra propozycja na Konkurs Piosenki Eurowizji i czy piosenka ma szansę dostać się do finału.

Mam absolutnie taką nadzieję. Trzymam mocno kciuki. Trzymam i za wygraną Justyny, dlaczego by nie. Uważam, że piosenka jest bardzo eurowizyjna i Justyna pokaże, na co ją stać

- stwierdziła wokalistka.

Blanka żałuje udziału w Eurowizji? W końcu to powiedziała

Kiedy wybrano Blankę jako reprezentantkę Polski na Eurowizję, pojawiło się także bardzo dużo negatywnych głosów. Marcin Wolniak zapytał wokalistkę, czy kiedykolwiek żałowała swojego udziału w tej konkurencji i czy zdecydowałaby się na to ponownie.

Zdecydowanie nie żałuję mojej decyzji. Uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu tak naprawdę i bardzo się cieszę, że wyszło, jak wyszło. Jestem tutaj dalej z wami i działam muzycznie. Natomiast czy powtórzyłabym to? Hmm, nie wiem

- podsumowała. Przypomnijmy, że dla Justyny Steczkowskiej będzie to już drugi występ na Eurowizji. Po raz pierwszy wzięła udział w konkursie 30 lat temu.