Małgorzata Rozenek 1 kwietnia, a więc w prima aprilis ogłosiła, że ma zamiar ubiegać się o fotel prezydenta RP. "Dziś ogłaszam mój start w wyborach prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej. Nie dlatego, że szukam tytułów, nie dlatego, że chcę władzy, ale dlatego, że mam dość patrzenia, jak w Polsce odbiera się ludziom nadzieję. Jak polityka odrywa się od codzienności, od realnych problemów, od prawdy" - pisała. Większość uznała, że słowa celebrytki to jedynie żart. Zapytaliśmy ją jednak, czy rzeczywiście kiedyś chciałaby zostać polityczką.

Małgorzata Rozenek trafi do Sejmu?

Małgorzata Rozenek od dawna angażuje się w projekty polityczne. Przypomnijmy, że w 2023 roku opublikowała zdjęcia z Donaldem Tuskiem, kiedy to debatowali nad szczegółami obywatelskiego projektu przywrócenia refundacji in vitro. Stanęła także na mównicy sejmowej, a jej przemówienie dotyczyło właśnie problemu z finansowaniem in vitro w Polsce.

Po tym, jak w prima aprilis napisała o tym, że kandyduje na urząd prezydenta, na Gali Jupitery Roku 2024 zapytaliśmy "Perfekcyjną" o to, czy w przyszłości rozważa start w wyborach do Sejmu. Wówczas wyparowała: - Doświadczenie pokazuje, że 1 kwietnia rodzą się wspaniałe rzeczy - wasza redakcja się wtedy pojawiła, moje kandydowanie w wyborach prezydenckich zostało ogłoszone - zaczęła. A później wyjaśniała:

Ale tak zupełnie poważnie, myślę, że przykład projektu in vitro pokazał, że nie zawsze musisz piastować jakieś ważne stanowiska polityczne, żeby móc wpływać na rzeczywistość wokół siebie. Myślę, że dopóki udaje mi się to łączyć - swoją działalność publiczną z działalnością społeczną, to będę starała się to łączyć w ten sposób

- usłyszeliśmy.

Małgorzata Rozenek na gali Plotka nawiązała do wyborów

Małgorzata Rozenek podczas Gali Jupiterów Roku 2024 zwyciężyła w kategorii Największa Gwiazda Ostatnich 18 lat. Kiedy weszła na scenę i odbierała statuetkę, wygłosiła płomienne przemówienie, w którym nawiązała do nadchodzących wyborów prezydenckich. Gwiazda zachęcała wszystkich do tego, by korzystali ze swojego prawa do głosowania. - Mam jedną wiadomość, którą chciałabym przez to, co się dzisiaj wydarzyło, przez tę nagrodę, by została w waszych głowach. Wszyscy macie głos! Jesteście strasznie silni, możecie zmieniać swoje życia i po prostu po to sięgajcie - usłyszeli zebrani.

