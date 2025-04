1 kwietnia odbyła się Gala Jupiterów Roku 2024, która zgromadziła w jednym miejscu wiele znanych osobistości. Na naszym różowym dywanie wszyscy prezentowali się znakomicie. Wczoraj pokazaliśmy wam zdjęcia ze ścianki (możecie zobaczyć je TUTAJ), a dziś mamy dla Was prawdziwą bombę - nagranie, na którym możecie zobaczyć nie tylko samą imprezę, ale także jej kulisy.

Zobacz wideo Tłumy gwiazd na Jupiterach Roku Plotka. Obejrzyj nagranie z gali!

Tak wyglądała Gala Jupiterów Plotka

Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody - statuetki Jupiterów. To Wy - Nasi Czytelnicy - zdecydowaliście, do kogo trafiły. Oddaliście aż 58 566 głosów - to niemal dwa razy więcej niż podczas pierwszej odsłony wydarzenia. Oto nazwiska wszystkich, którzy wygrali.

W kategorii GWIAZDA ROKU - Maciej Musiał

STYLOWA GWIAZDA ROKU - Małgorzata Socha

WSCHODZĄCA GWIAZDA ROKU - Dominik Dudek

KOSMICZNE SHOW ROKU - Maciej Zakościelny

MIĘDZYPLANETARNY HIT ROKU - Ta Jedna Ciotka jest wszędzie

DUET NIE Z TEJ ZIEMI - Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

WZNOSZĄCA GWIAZDA - Martyna Wojciechowska - za realną pomoc kobietom i walkę z niesprawiedliwością

Dziękujemy Wam za każdy głos i zachęcamy do obejrzenia nagrania z gali. Oglądając je, będziecie mogli poczuć się tak, jakbyście tam z nami byli! A działo się naprawdę wiele!