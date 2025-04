Autyzm po raz pierwszy został opisany w 1943 roku. Do pewnego momentu mówiono o różnych rodzajach uwarunkowania. Wyróżniany autyzm dziecięcy, atypowy, zespół Aspergera i zespół Retta. W obecnych czasach eksperci mówią o spektrum autyzmu, czyli różnych natężeniach symptomów. Wokół tematu pojawiło się jednak mnóstwo przykrych stereotypów. Wiele gwiazd walczy o to, aby zlikwidować szkodliwe mity na temat spektrum autyzmu. Przypominamy o tym 2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Richardson i Chylińska wychowują dzieci w spektrum

Monika Richardson ma syna w spektrum autyzmu. Wielokrotnie wypowiadała się na ten temat w mediach. Tomasz Malcolm w "halo tu polsat" bez ogródek poruszył kwestię roli rodziców w rozumieniu i okazywaniu wsparcia dzieciom. "Pewne zachowania ludzi z autyzmem mogą się innym ludziom wydawać dziwne i tutaj jest bardzo ważna rola rodzicielska. (...) To się przekłada na całe życie, dorosłe życie" – wyznał. Zapytaliśmy Monikę Richardson o kwestię świadomości spektrum autyzmu w mediach. Dziennikarka przekazała komentarz dla Plotka.

Autyzm to jest z angielska 'condition' czyli pewne uwarunkowanie, nie choroba. Trzeba o tym mówić, żeby lepiej rozumieć ludzi w spektrum, którzy są wśród nas, bardzo często niezdiagnozowani zresztą. Trzeba też o tym mówić, żeby lepiej rozumieć samych siebie

- podkreśliła Monika Richardson. Obecnie dziennikarka prowadzi cykl rozmów z osobami, które zawsze czuły się inne. Na koncie The Richardson Talk pojawiła się seria "W-inny", gdzie jest również poruszany temat spektrum autyzmu.

Agnieszka Chylińska opublikowała post w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Piosenkarka bardzo chroni swoją prywatność i rzadko kiedy zabiera głos na temat trójki dzieci. Jakiś czas temu zaskoczyła wyznaniem. "Nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest dzieciakami szczególnej troski. Nie przypominam sobie też bardzo, żeby ktoś mi w tym pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo" - napisała wówczas na Instagramie. 2 kwietnia wrzuciła wpis do sieci. "Obejmuję was mocno i waszych dzielnych opiekunów" - napisała na Instagramie, dodając błękitne serce, ułożone z materiału. Jest to symbol solidarności z osobami w spektrum autyzmu.

Te gwiazdy nie zamierzają milczeć na temat spektrum autyzmu. Głośno mówią o tym w mediach

Michał Koterski zdobył popularność w takich hitach, jak "Dzień świra" oraz "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Aktor jakiś czas temu wziął udział teraz w programie w TTV "Back to school. Prawdziwy egzamin". Na antenie programu powiedział, że jest osobą w spektrum autyzmu.

Nie ma podziału już tak naprawdę. Po prostu jest się w spektrum. U niektórych to może się objawiać np. nieumiejętnością okazywania uczuć i zamknięciem na te uczucia, ale inni są bardzo wylewni w uczuciach, jak widać i ja tak mam. Często przekraczają granice

- wyznał Michał Koterski. Postanowił również rozwiać wątpliwości na temat autyzmu. W sieci pojawiały się różne stereotypy. - Ludzie w spektrum mają różne zdolności. Ja jestem genialnym aktorem, ale matematyka to nie jest mój konik. Myślę, że wielu ludziom wydaje się, że bycie w spektrum czy autyzm wiąże się z dysfunkcją, jeśli chodzi o odnalezienie się w społeczeństwie, ale wcale tak nie musi być - podkreślał.

Paweł Burczyk wielokrotnie mówił, że jego córka jest w spektrum autyzmu. Jakiś czas temu udzielił szczerego wywiadu serwisowi Co za tydzień. Podkreślił, że u Wiktorii rozpoznano zespół Aspergera, czyli łagodniejszą odmianę autyzmu. Opisał swoje początkowe uczucia. Nie było łatwo.

Przeszliśmy przez wszystkie etapy, które najczęściej kojarzą się z żałobą. Pierwsza reakcja to właśnie to, co pani wymieniła, że to jest niemożliwe. Później przyszły myśli, że to moja wina, dlaczego mnie to spotkało, co ja bym mógł jeszcze zrobić. To są te uczucia. Później jest pogodzenie i wdzięczność, a w stopniu najwyższym miłość

- wyjaśnił aktor. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie TUTAJ.

O spektrum autyzmu powinno się mówić. "Neuroatypowa mama" o stereotypach i kwestii spektrum w mediach

Instagramowy profil @lecimywkosmos jest prowadzony przez Adelę Wąsiewicz, "neuroatypową mamę". Temat spektrum autyzmu jest jej szczególnie bliski, zarówno z uwagi na zawód, jak i prywatnie - jest mamą autystycznego dziecka i sama została zdiagnozowana. W komentarzu dla Plotka poruszyła temat świadomości autyzmu i licznych stereotypów.

Do dziś powielane są mity, że osoby autystyczne nie mają empatii, nie patrzą w oczy, są 'zamknięte w swoim świecie' albo, że to geniusze. A prawda jest taka, że spektrum autyzmu jest ogromne i różnorodne – i nie da się go sprowadzić do kilku uproszczeń. Jeśli poznałeś jedną osobę w spektrum autyzmu, to poznałeś JEDNĄ osobę w spektrum autyzmu

- przekazała nam Adela Wąsiewicz. Nawiązała również do tematu autyzmu w mediach. "To ważne, żeby oswajać, normalizować, mówić. Ale ważne też, żeby robić to z uważnością. Moim zdaniem to nie może być temat wyłącznie 'dla specjalistów' – wręcz przeciwnie. Najważniejsze są głosy osób w spektrum, samorzeczników i ich rodzin. To one pokazują prawdziwe życie i wyzwania jakie stanowi nasz sposób doświadczania i postrzegania świata, tak często niezrozumiany w swej wyjątkowości" - podsumowała. ZOBACZ TEŻ: Burczyk z córką na czerwonym dywanie. Od lat walczy o jej zdrowie. "Tatusiowie często pękają"