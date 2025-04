16. edycja "Tańca z gwiazdami" trwa od niedzieli 2 marca. Sezon dotychczas był bardzo emocjonujący. Na parkiecie wirował między innymi Maciej Kurzajewski wraz z Lenką Klimentovą. Duet musiał jednak pożegnać się z programem już na samym początku. Co na to Marcin Hakiel?

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel ocenił taniec Macieja Kurzajewskiego w "Tańcu z gwiazdami". Dominika: "Mogę coś powiedzieć?"

Marcin Hakiel ocenił taniec Macieja Kurzajewskiego. Dominika Serowska też dodała swój komentarz

Marcin Hakiel w rozmowie z portalem kobieta.gazeta.pl w programie "Ja wysiadam" został zapytany o zmagania Macieja Kurzajewskiego na parkiecie. Czy prezenter słusznie odpadł? - Myślę, że najlepszym tancerzem nie był w tej edycji. A to, że odpadł, nie wiem, to jest program rozrywkowy, chodzi o to, żeby zjednać sobie ludzi, połowa punktów jest od jurorów, a połowa od ludzi, (...) też ludzie o tym decydują, to jest specyficzny program - wyznał tancerz. Dominika Serowska również zabrała głos i wyraziła opinię. - Nie uważam, żeby tańczył super, a na tańcu się nie znam, (...) zwróciłam uwagę, że to coś, w czym nie do końca się czuł. Mówiąc szczerze, że gdyby miał większą sympatię widzów, to i tak by został. Chyba jedno i drugie nie do końca tam pykło - skwitowała.

Paulina Smaszcz wypowiedziała te słowa na temat Marcina Hakiela. Dominika Serowska była zachwycona

Ostatnio na widowni "You Can Dance" nie brakowało znanych gwiazd. Co ciekawe, obok siebie usadzono Marcina Hakiela i Paulinę Smaszcz, którzy cały czas komentowali popisy uczestników. Wygląda na to, że oboje dobrze się znają i za sobą przepadają. Smaszcz opowiedziała o ich relacji. - Oczywiście piszemy do siebie, natomiast pierwsze wyjście było i pokazali nas wczoraj, ale zrobiliśmy to też, żeby pokazać, że wszystko już za nami. Marcin ma świetne życie, przepiękną kobietę obok, cudownego synka, który dopiero się urodził. A moja życie dopiero się zaczyna - wyznała Smaszcz. Dominika Serowska była zachwycona po jej wypowiedzi. Udostępniła ją na InstaStories, dodając emotikony serc. ZOBACZ TEŻ: Ukochana Hakiela wie, co robi. Olśniła nonszalancką elegancją na gali Plotka