Roztańczony PGE Narodowy 2025 zapowiada się naprawdę dobrze. Koncert ma odbyć się dopiero 27 września, ale już teraz organizatorzy podsycają emocje, publikując kolejne nazwiska gwiazd. Wiadomo, że pojawią się m.in. Boney M, Big Cyc, Skolim, Tymek, Lanberry, Kalwi & Remi, Tede, Michał Wiśniewski i Kombii. Kilka dni temu potwierdzono również obecność Dody. Jak donosi nasz informator, gwiazda będzie mogła liczyć na specjalne udogodnienia. O co chodzi?

Doda obsłużona lepiej niż papież? To możliwe. Artystka otrzyma "dedykowany melex"

W rozmowie z nami informator zdradził, że Doda planuje tylko jedno wyjście, ale fani mogą spodziewać się show nie z tej ziemi. Artystka ma także liczyć na wyjątkowe udogodnienia, które pomogą jej w kwestiach logistycznych. - Ponieważ Narodowy to ogromny stadion i odległości między garderobami a sceną są ogromne, to dla komfortu artystki i jej ekipy organizator zapewni dedykowany melex, w pełni klimatyzowany. Takiego wehikułu nie powstydziłby się sam papież. Do dyspozycji ekipy Dody są również elektryczne hulajnogi do szybkiego przemieszczania się - przekazał. Wybieracie się na tegoroczną edycję "Roztańczonego"? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Doda wychwalana po ostatnim koncercie Roztańczony PGE Narodowy

Po zeszłorocznym koncercie w sieci wybuchła prawdziwa burza. Widzowie krytykowali artystów za to, że korzystają z playbacku. Oberwało się m.in. Blance, Skolimowi oraz Zenkowi Martyniukowi. "Najlepsza była Blanka. Tak jej zależało na playbacku, że sama mikrofon brała do góry w trakcie, gdy leciał tekst", "I ten Skolim, playback aż bił po oczach", "Wstyd", "Zero szacunku mają do osób, które te bilety kupują.... Żenada ten playback", "Nieźle. Zenek wszedł szybciej niż playback" - pisali. Wśród nielicznych, którzy mogli liczyć na komplementy, znalazła się Doda. Fani docenili jej starania i charyzmatyczny występ. "Doda jako jedyna pokazała klasę. Show na najwyższym poziomie, a do tego śpiewa" - mogliśmy przeczytać pod materiałami opublikowanymi po koncercie.