28 marca stacja TVP wyemituje koncert "Falowanie i spadanie", który zorganizowano na cześć legendy polskiej estrady i wokalistki zespołu Maanam, Kory Sipowicz. Artystka zmarła 28 lipca 2018 roku. Koncert powiązany jest z otwarciem nowej hali Telewizji Polskiej, na której patronkę wybrano właśnie Korę. Wydarzenie zarejestrowano dzień przed emisją. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak m.in. Renata Przemyk, Anita Lipnicka, Natalia Przybysz, Anna Rusowicz, Krzysztof Zalewski i Tomasz Organek. Koncert ściągnął do TVP plejadę gwiazd. Przyjrzeliśmy się stylizacjom, jakie wybrano na ten wieczór.

REKLAMA

Zobacz wideo Po TVN trafiła do TVP. Kalczyńska pracuje teraz po angielsku

Koncert na cześć Kory Sipowicz. Anna Rusowicz zawładnęła sceną

Na koncercie ku czci Kory pojawiła się Anna Rusowicz, która była jedną z gwiazd, które swoimi występami uświetniły to wydarzenie. Córka Ady Rusowicz i Wojciecha Kordy pojawiła się na scenie w czarnym kombinezonie z aplikacjami z kryształków, który zmieniał swoją formę przy każdym ruchu. Wokalistka sprytnie wykorzystywała swój strój i tak poruszała swym ciałem, aby wprawić połyskujące kryształki w ruch, co w blasku reflektorów dawało spektakularny efekt. Artystka nie poprzestała na jednej kreacji i zjawiła się także na scenie w kombinezonie z połyskującej tkaniny w srebrnym kolorze. Na połysk postawiła także Renata Przemyk, która wystąpiła w sukni w kolorze starego złota na cienkich ramiączkach. Połyskująca tkanina również pięknie lśniła w świetle reflektorów.

Koncert TVP ku czci Kory. Zobacz stylizacje gwiazdOtwórz galerię

Anita Lipnicka wybrała marynarkę o męskim kroju. Terentiew przyciągała uwagę kolorem

Podczas koncertu wystąpiła także Anita Lipnicka. Wokalistka zdecydowała się na prostą męską marynarkę, do której założyła ekstremalnie krótką mini eksponującą jej smukłe nogi. Tego typu marynarki to jeden z największych hitów tego sezonu, który zdominował paryski tydzień mody, więc artystka z pewnością śledzi aktualne trendy. Wśród publiczności pojawiła się m.in. Nina Terentiew. Była szefowa Polsatu wybrała na tę okazję welurowe spodnie i soczyście zieloną koszulę w kolorze świeżej limonki, do której wybrała okulary w takim samym kolorze.