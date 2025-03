Klaudia Klimczyk w trakcie pandemii zaczęła nagrywać filmiki na platformie TikTok i jako "Mama na obrotach" momentalnie podbiła serca internautów. Zwróciła uwagę przede wszystkim ogromnym dystansem do samej siebie i poczuciem humoru. Mówiąca gwarą influencerka dziś może pochwalić się kilkumilionową publicznością. Influencerka w ostatnim czasie przeszła spektakularną przemianę i schudła 23 kilogramy. Jak udało jej się osiągnąć takie efekty? W rozmowie z nami zdradziła, co było jej kluczem do sukcesu.

"Mama na obrotach" schudła 23 kilogramy. Zdradziła, co jest sekretem jej metamorfozy

"Mama na obrotach" w ostatnim czasie pożegnała się z rozmiarem 56 i zaczęła nosić ubrania z metką 44. Ostatnio przyznała, że sama jest w szoku, kiedy przegląda swoje stare zdjęcia, jak wiele udało jej się osiągnąć. Efektami regularnie chwili się w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazała się w lawendowym stroju do ćwiczeń i zrobiła prawdziwą furorę. "No efekty są powalające. Gratulację!", "Mega szanuję i podziwiam", "Ale petarda! Szacunek za ciężką pracę", "Najpierw bawiłaś, a teraz wzbudzasz respekt. Jesteś przykładem, że jak się chce, to się da" - pisano w komentarzach. W rozmowie z Plotkiem influencerek przyznała, że zdecydowała się na rozpisaną dietę, którą modyfikuje według potrzeb.

Zmieniam przepisy pod siebie, żeby było więcej mnie w tym, czyli szukam, modyfikują i liczę kalorie

- podkreśliła. Kluczowym elementem są także treningi. "Mama na obrotach" ćwiczy z YouTube, spaceruje, robi treningi siłowej i kardio, a w domu ma także do dyspozycji stacjonarny rower. Jak sama podkreśliła, pokochała intensywny treningi i sprawia jej to dużo przyjemności.

Najlepsze efekty cardio pomieszane z siłowym treningiem. Pokochałam to. Lubię, jak się pot leje i polubiłam spacerować

- podsumowała influencerka.

"Mama na obrotach" ma nową fryzurę. Influencerka pożegnała się z długimi warkoczami

"Mama na obrotach" nie poprzestała na zmianie sylwetki i ostatnio zafundowała sobie także metamorfozę swoich włosów. Ostatnio mogliście ją kojarzyć z długich warkoczy w różnych kolorach. Tym razem influencerka zdecydowała się na krótszą fryzurę i przefarbowała się na blond. "Nowy fryz, nowa ja" - podsumowała dumnie. Metamorfoza tiktokerki zachwyciła internautów, którzy zgodnie stwierdzili, że w takiej wersji wygląda bardzo świeżo i młodziej. Najnowsze zdjęcia możecie zobaczyć tutaj: Zrzuciła 23 kg i zmieniła fryzurę. "Mama na obrotach" w nowym wydaniu olśniła fanów