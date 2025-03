Przypomnijmy, że sprzeczka pomiędzy Anną Muchą a Martą Żmuda Trzebiatowską rozpoczęła się od pojawienia się pierwszej z aktorka w "Dzień dobry TVN" 15 marca. Mucha poruszyła tam temat dress code'u widzów do teatru. - Słuchajcie, tak długo, jak będziemy się zastanawiać na hasło "idziemy do teatru", co ja mam na siebie włożyć (...), a nie na co idziemy, jakie to będzie przeżycie, kogo zobaczymy, to znaczy, że nie jest z nami dobrze - stwierdziła aktorka. Na jej słowa zareagował prędko Marcin Prokop, przypominając, że Marta Żmuda Trzebiatowska powiedziała niegdyś, że do teatru trzeba chodzić ubranym elegancko. - A ja uważam, że jeżeli Marta Żmuda Trzebiatowska przygląda się temu, jak wyglądają widzowie, którzy ją oglądają, to znaczy, że nie jest skupiona na pracy - odpowiedziała mu stanowczo Anna Mucha. 20 marca Żmuda Trzebiatowska zabrała głos w tej sprawie i podtrzymała swoją wcześniejszą opinię. - Uważam, że w teatrze powinno się wyglądać schludnie i to wystarczy. Uważam też, że nie powinniśmy zaniżać pewnych standardów społecznych czy kulturowych. (...) Nikogo nie chcę pouczać, ponieważ każdy zrobi tak, jak uważa za słuszne. Jednak uważam, że są takie miejsca, gdzie wypada zachować się w określony sposób i teatr jest dla mnie takim miejscem - stwierdziła aktorka w rozmowie z Jastrząb Post.

REKLAMA

Zobacz wideo Mucha i jej wnioski po ponad 20 latach w "M jak miłość". Mówi o kredycie

Anna Mucha kontra Marta Żmuda Trzebiatowska. Ekspertka od savoir-vivre'u postawiła sprawę jasno

Zróżnicowane zdania aktorek na temat dress code'u do teatru wywołały szerszą dyskusję. Plotek postanowił więc zapytać o zdanie w tym temacie specjalistkę od savoir-vivre'u i wizerunku Martę Augustyn. Jej ekspercki komentarz rozwiał wszelkie wątpliwości w tej kwestii. "Według zasad etykiety, wybierając się do teatru, powinniśmy wybrać strój, który będzie podkreślał wyjątkowy charakter tego wydarzenia" - stwierdziła na starcie znawczyni.

Komfort jest bardzo ważny, ale wierzę, że potrafimy o niego zadbać, również w bardziej eleganckich stylizacjach. Kiedy nie możemy znaleźć odpowiedniego zestawu w naszej szafie, postawmy na o to, żeby strój był schludny

- podkreśliła dalej ekspertka. "Jak we wszystkim i w tej kwestii zachowajmy zdrowy rozsądek i pamiętajmy, że ważniejsze od tego, co zakładamy, jest na pewno to, w jaki sposób traktujemy innych ludzi" - podsumowała dla Plotka Marta Augustyn.

Anna Mucha zaczęła dyskusję jeszcze w 2024 roku. "Bździągwa, która pisze o tym, jak należy ubrać się do teatru"

Choć temat ubioru do teatru stał się aktualnie często omawianym, kwestię tą Mucha poruszyła jeszcze w listopadzie 2024 roku, gdy wyraziła swoje niezadowolenie pewny artykułem na InstaStories. - Przeczytałam właśnie artykuł pod tytułem "Jak się ubrać do teatru" i wiecie co? Nie będzie to spokojna niedziela. (...) Bździągwa, która pisze o tym, jak należy ubrać się do teatru. Jej zdaniem należy ubrać się z szacunkiem, stosownie. Moim zdaniem należy się ubrać tak, żeby ci było ciepło, ponieważ może być włączona klima i żebyś czuł się swobodnie. (...) Najważniejsze, żebyście byli i uwierzcie mi, najgorzej ubranymi osobami w teatrze są aktorzy, więc niech mi jedna ropucha z drugą, jedna bździągwa nadęta z drugą nie p******ą za przeproszeniem o tym, jak należy się ubrać do teatru - opowiedział wzburzona aktorka.