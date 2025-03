Daria Ładocha była prowadzącą program "Azja Express" od czwartej edycji. Zastąpiła wówczas Agnieszkę Woźniak-Starak. 18 marca prezenterka przekazała, że żegna się z formatem. "Czas na nowe przygody i wyzwania. Na rozwój i wsparcie dla kobiet, i nastolatków. Pracuję właśnie nad nowymi projektami, o których opowiem wam już wkrótce" - pisała. Ładocha zdobyła się na wspomnienia związane z pracą na planie programu. "Przeprowadziłam 48 osób przez siedem krajów na różnych kontynentach. Moi uczestnicy wraz ze mną przełamywali swoje bariery i wychodzili ze strefy komfortu. Śmialiśmy się i płakaliśmy. Trzem parom miałam zaszczyt powiedzieć o zwycięstwie programu - że jako pierwsi ukończyli wyścig" - kontynuowała. Kto ją zastąpi?

"Azja Express". Izabella Krzan nową prowadzącą. To ona zastąpi Darię Ładochę

Jak przekazał nam informator, stacja TVN postanowiła powierzyć prowadzenie programu "Azja Express" Izabelli Krzan. W przeszłości prezenterka była gospodynią formatu "Pytanie na śniadanie", a niedawno odeszła z Kanału Zero i dołączyła do ekipy "Dzień dobry TVN". To odbiło się w mediach szerokim echem. "Historia znów zatacza koło. Oto Kanał Zero zyskał Izę, bo ktoś inny postanowił jej nie docenić. A teraz TVN przejmuje ją od Stanowskiego, bo widzi w niej talent, który dla niektórych był tak niewidoczny, jak awaryjne wyjście w labiryncie politbiurokracji. (Sorry, nic lepszego nie wpadło mi do głowy)" - pisał w sieci jej kolega, Tomasz Kammel. Co sądzicie o tym, że to właśnie Izabella Krzan poprowadzi program "Azja Express"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Karol Paciorek o Izabelli Krzan. "Jest cudowna"

Izabella Krzan na dobre zadomowiła się już w stacji TVN. Karol Paciorek, który miał okazję z nią współpracować, opowiedział o podejściu prezenterki do obowiązków. - Była cudowną partnerką ekranową. Doskonale mi się z nią pracowało, ja się od niej uczyłem głównie i to było super. (...) Iza jest cudowna, Iza jest absolutnie top i wiem, że ona teraz na pewno niesamowicie rozwinie swoją karierę w TVN. To jest super i ona zasługuje na to, jak mało kto – podkreślił Karol Paciorek podczas spotkania w ramach cyklu "Salon All In UJ", cytowany przez portal Plejada.