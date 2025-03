Malwina Wędzikowska zaczynała karierę w show-biznesie jako kostiumografka. Z czasem jednak zyskała popularność dzięki programowi stacji TTV - "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka". Obecnie jest gospodynią show TVN-u "The Traitors. Zdrajcy". Celebrytka niedawno wyjechała do Azji. Wyjazd jednak nie był udany, bo w jego trakcie zachorowała. Winy za taki stan rzeczy upatrywała w... abstynencji. O komentarz w sprawie poprosiliśmy lekarkę - specjalistkę od chorób zakaźnych i medycyny podróży - dr n. med. Karolinę Pyziak-Kowalską.

Malwina Wędzikowska o tym, że zachorowała podczas wyjazdu do Indonezji poinformowała na InstaStories. To tam pokazywała kadry, na których widać, jak osłabiona leży w łóżku i przyjmuje kroplówkę. "Super Express" skontaktował się z celebrytką, by dowiedzieć się więcej na temat jej stanu zdrowia. Gwiazda w rozmowie sugerowała, że podczas wyjazdu zatruła się, a wpływ na to mogło mieć to, że przed wyjazdem i już w jego trakcie nie piła alkoholu. "Ja od sierpnia zarzuciłam alkohol. To była świadoma decyzja z moim partnerem. Stwierdziliśmy, że te piwka to są takie niby nieszkodliwe, ale jednak one są... I chcielibyśmy zobaczyć, jak jest bez alkoholu. I ja mam wrażenie, że ja w Indonezji przez to zachorowałam, potwornie się strułam" - mówiła.

Co prawda gwiazda zwróciła uwagę na fakt, że w miejscu, w którym przebywała, standardy higieny mogły nie być na najwyższym poziomie, jednak temat abstynencji powrócił. "W Indonezji nieoficjalnie panuje salmonella. I rzeczywiście ta higiena w restauracjach, w niektórych, szczególnie w tych nowych, które nie mają jeszcze doświadczenia i nie mają takiego obycia z produktami, pozostawia wiele do życzenia. Pewnego dnia zachorowałam. Bardzo źle to znosiłam, (...) troszeczkę mnie przeorało" - zaczęła, później dodała: "Nie było whisky, nie było piwka po jedzeniu. Może to to. Mój ojciec, jak jeździłam do Afryki, mówił mi: 'Zawsze pamiętaj, dwudziestka whisky po jedzeniu'. I rzeczywiście byłam zawsze zdrowa, ale ja nie chcę namawiać do picia alkoholu" - powiedziała. Celebrytka podkreślała przy tym, że po tym jak całkowicie zrezygnowała z alkoholu, jej życie zmieniło się na lepsze.

Lekarka o wypowiedzi Malwiny Wędzikowskiej

O opinię na temat słów Malwiny Wędzikowskiej poprosiliśmy ekspertkę od chorób zakaźnych. Lekarka Karolina Pyziak-Kowalska nie zgodziła się z autodiagnozą celebrytki i jej rozmyślań na temat choroby. Jednoznacznie wskazała, że przyczyną salmonellozy, z którą miała zmagać się Wędzikowska, jest spożycie zanieczyszczonego jedzenia lub picia. "Ryzyko zachorowania na salmonellozę nie jest związane z brakiem spożywania alkoholu, lecz z ekspozycją na skażoną żywność i wodę. W regionach, gdzie standardy higieny mogą być niższe, warto zwrócić szczególną uwagę na to, co jemy i pijemy" - zaczęła lekarka.

Dr Karolina Pyziak-Kowalska podkreśliła przy tym, że alkohol nie jest żadnym zabezpieczeniem przed zakażeniem się salmonellozą. "Alkohol nie działa ochronnie przed bakteriami - najważniejsze jest stosowanie zasad bezpieczeństwa żywnościowego, takich jak dokładne mycie rąk, unikanie potraw przygotowywanych w warunkach o niskim standardzie lub z niepewnego źródła" - usłyszeliśmy.