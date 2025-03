Magda Gessler na co dzień oddaje się wirowi pracy. Kursuje po całej Polsce, odmieniając lokale gastronomiczne w ramach "Kuchennych rewolucji". Na konferencji poświęconej 30. sezonowi programu dowiedzieliśmy się nie tylko o tym, jak wyglądają typowy dzień na planie i wymagania Gessler, ale zapytaliśmy o jej miłosną relację. Ma patenty na przetrwanie związku na odległość?

Zobacz wideo Gessler o życiu z partnerem

Magda Gessler zakochała się w lekarzu. Musiała zaakceptować pewien fakt

Zapytaliśmy ikonę polskiej gastronomii o to, czy trudno jest funkcjonować w związku na odległość. Na co dzień nie widzi partnera, który mieszka w Kanadzie. Wówczas utrzymuje z nim kontakt jedynie przez telefon. - Nie jest to proste, ale dajemy radę po 25 latach - zaczęła Magda Gessler. Zakochani często rozmawiają przez telefon. - Kładę się spać o czwartej rano, bo on mieszka w Kanadzie - zaznaczyła. - Dzwonisz, kiedy kończysz pracę, on też pracuje. U niego są dwumetrowe śniegi, a u mnie 25 stopni - dodała. Waldemar Kozerawski to lekarz medycyny estetycznej, który prowadzi klinikę w Toronto. Gessler już nie może się doczekać, kiedy odwiedzi partnera. Zdradziła nam, że przylatuje wkrótce do Kanady po uporaniu się z obowiązkami w Polsce.

Magda Gessler poznała przyszłego partnera na przyjęciu. Wpadka z kwiatami

Po raz pierwszy przyszły duet spotkał się na przyjęciu u Andrzeja Szpilmana. Nie nawiązali wtedy bliższego kontaktu - Gessler mieszkała w Madrycie, a Kozerawski w Toronto. Wtedy jeszcze nie przypuszczali, że relacja na odległość stanie się ich codziennością. Po 20 latach lekarz pojawił się w restauracji Gessler. "Przyniósł mi okropnie brzydkie czerwone kwiaty, przytulił i w zasadzie wszystko wróciło. Jakby ktoś mnie odczarował. Stół był długi, siedzieliśmy po jego przeciwległych końcach. Waldek przyszedł po mnie i powiedział: 'Raz mi uciekłaś, ale drugi raz nie uciekniesz' i posadził mnie obok siebie. Popatrzyliśmy sobie w oczy. Wziął mnie mocno za rękę. Trwało to całe dziesięć minut, po czym powiedział: 'A teraz żegnamy towarzystwo'. I od tego momentu jesteśmy razem" - ujawniła gwiazda "Vivie!".