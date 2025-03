Miłosz Skierski od lat rozwija się w branży muzycznej. Chcąc podzielić się talentem, pojawił się w szóstej edycji "The Voice Kids". Piosenkarz jest również finalistą "Szansy na sukces – Eurowizja Junior". Obecnie skupia się nad kolejnymi projektami. Jednym z nich był teledysk do piosenki "Tonę", który kręcono w nietypowych warunkach. Okazuje się, że na planie klipu było młodemu wokaliście niezwykle trudno. Wyjawił nam, że niemal utonął.

Uczestnik "The Voice Kids" omal nie utonął na planie do nowego teledysku

Miłosz Skierski podzielił się z Plotkiem wspomnieniami z planu najnowszego teledysku. Klip "Tonę" miał premierę 28 lutego. Okazuje się, że nagranie były sporym wyzwaniem dla 15-latka. Wszystko przez fakt, iż teledysk kręcono pod wodą. "Klip nagrywaliśmy pod wodą, było mega ekstremalnie, prawie się utopiłem. Nagrywanie teledysku do "Tonę" było jednym z największych wyzwań w moim życiu. Spędziłem pod wodą praktycznie cztery godziny, co mogło skończyć się tragedią, ale ja uwielbiam przekraczać granice" - podkreślił piosenkarz.

Skierski zaznaczył również, że zależało mu na tym, by klip był kręcony w ten sposób - w nawiązaniu do tytułu. "Na drugi dzień po zdjęciach moje płuca odczuwały to na maksa, ale zawsze działam na najwyższym poziomie i chciałem stworzyć coś, czego w Polsce jeszcze nie było" - stwierdził Skierski. "Cała ekipa, a nawet Oliwier Kondrat, z którym najprężniej pracowałem nad scenariuszem, bali się o moje zdrowie, ale ja wiedziałem, że warto. To było szalone, ale efekty mówią same za siebie" - uznał nastoletni wokalista.

Uczestnik "The Voice Kids" wspomina o tworzeniu tekstu do piosenki. Wzruszył się

Jak się okazuje, tekst piosenki jest niezwykle bliski Skierskiemu. "Tonę w swoich myślach, to co się dzieje teraz w moim życiu przekracza wszelkie granice. Ale ja to kocham" - podkreślił. "Ten utwór jest dla mnie niezwykle ważny, a tekst. [...] po prostu doprowadza mnie do łez" - podsumował uczestnik szóstej edycji "The Voice Kids", który cały czas prężnie rozwija karierę muzyczną.