W ostatnim czasie w polskim show-biznesie jesteśmy świadkami prawdziwej fali rozwodów. W październiku 2024 roku, jak grom z jasnego nieba spadła na wszystkich wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Natomiast od wielu miesięcy media są świadkami rozpraw Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego, a zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się o toczącej się sprawie rozwodowej Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona.

Rozwody gwiazd. Ekspert radzi, jak się ubrać na sprawę sądową

W związku z niepokojącym trendem wśród gwiazd radca prawny Maciej Bakalarz specjalnie dla Plotka podzielił się wskazówkami dotyczącymi tego, jak najlepiej zaprezentować się w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. Ekspert w rozmowie z nami podkreślił, że choć najważniejsze są merytoryczne argumenty i dowody, ogromne znaczenie ma także wygląd oraz mowa ciała. Radca prawny zwrócił uwagę, że sąd to instytucja, w której panują określone zasady, a sędziowie pełnią odpowiedzialne funkcje, dlatego warto okazać im szacunek. Ekspert zalecił, aby ubiór był skromny, formalny i nierzucający się w oczy. "Sędziowie to osoby piastujące odpowiedzialne i szanowane stanowisko i to właśnie szacunek dla powagi sądu jest pożądany najbardziej. W pierwszej kolejności możesz to wyrazić ubiorem: skromnym, formalnym, niekrzykliwym, niedrogim i niewyzywającym. Jak ktoś wchodzi na salę ubrany od stóp do głów w najdroższe marki świata i ocieka kosztownymi dodatkami i biżuterią - po ludzku takie zachowanie może być przez sąd odebrane jako próba wywyższania się, a na sali, do której wchodzisz to sąd jest, "wysoki" i praktycznie zawsze będzie bronił swojego statusu. Twoim kosztem oczywiście. Dlatego odradzam telewizyjne wariacje fryzur, ostry makijaż i szpilki na wysokim obcasie - wyjawił w rozmowie z Plotkiem Maciej Bakalarz.

Rozwody gwiazd. Ekspert radzi, jak zachowywać się w sądzie

W dalszej rozmowie z Plotkiem radca prawny Maciej Bakalarz podkreślił, że w sądzie należy zachowywać się z kulturą, okazując szacunek i skupiając się na rzeczowej komunikacji. Zalecił, aby mówić jasno, konkretnie i na temat. Dzięki takiemu podejściu można zwiększyć swoje szanse na pozytywny odbiór podczas rozprawy. "Gdy chodzi o zachowanie, na sali zachowuj się jakbyś był/a u kogoś pierwszy w gościach. Sąd jest tu gospodarzem, ty gościem. Jak okażesz szacunek, kulturę, aktywne słuchanie i pomożesz w pracy gospodarzowi (np. mówiąc krótko, konkretnie i na temat) - jesteś na właściwej drodze - wyjawił specjalista. Myślicie, że gwiazdy zastosują się do przedstawianych powyższej rad? Dajcie znać w komentarzu.