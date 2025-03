Pod koniec lutego na platformie Netflix zadebiutował trzeci sezon "Love Never Lies: Polska", który dostarczył widzom sporo emocji. 5 marca wyemitowano finał, a kilka dni później wszyscy uczestnicy spotkali się podczas Reunion, które poprowadziła Maja Bohosiewicz. Jak mogli dowiedzieć się fani formatu, nie wszystkie relacje przetrwały po programie. Kasia i Paweł skupili na sobie uwagę za sprawą szokującego wyznania mężczyzny, który przyznał się do zdrady żony z innymi partnerami. Przekazali, że wspólnie podjęli decyzję o rozwodzie. Edycję wygrały Agnieszka i Karolina, które nie tylko zgarnęły 141 tysięcy złotych, ale umocniły relację. W rozmowie z Plotkiem opowiedziały o ślubnych planach.

"Love Never Lies". Aga i Karolina mówią o ślubie. "Wszystko jest w procesie"

Agnieszka i Karolina przed "Love Never Lies" wystąpiły w "Top Model". Podczas Reunion wyszło na jaw, że zamierzają przeznaczyć pieniądze z wygranej na organizację ślubu. Wybrały już lokalizację, która ma dla nich wyjątkowe znaczenie. Padło na miejsce, w którym się zaręczyły. - Wybieramy się do Włoch oglądać lokalizacje na nasz ślub. Bierzemy ślub we Włoszech, bo tam też się zaręczyłyśmy - wyznała Agnieszka w programie. W rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając uczestniczka podkreśliła, że zgłaszając się do programu obie miały konkretny cel. - Chciałyśmy coś naprawić w naszym związku, więc tylko prawda - dodała. Jej ukochana nawiązała do organizacji ślubu.

Rozmowy o ślubie już gdzieś tam były, ale nigdy nie było żadnych konkretnych działań, a teraz już jest bardzo konkretnie. Mamy datę, lokalizację, rodzina już wie, ale jeszcze nie została oficjalnie zaproszona. Zaproszenia się projektują, mamy wedding planerki. Wszystko już jest w procesie

- wyznała Karolina Brzuszczyńska.

"Love Never Lies". Karolina i Aga zwlekały ze ślubem. Oto powód

Agnieszka nie ukrywała, że wygrana w programie w całości nie pokryje kosztów związanych z organizacją ślubu i wesela za granicą. - Myślę, że troszeczkę będziemy musiały ze swojego portfela zaskórniaki wyciągnąć - dodała w rozmowie z Weroniką Zając, a jej ukochana opowiedziała o problemach, z jakimi osoby ze środowiska LGBT muszą mierzyć się w Polsce. - Ten ślub, poza jakimiś naszymi rozterkami, też był problematyczny, bo w Polsce związki partnerskie są nielegalne, śluby są nielegalne, więc nie miałyśmy większej motywacji, by ten ślub się odbył, a wygrana dała nam możliwość, by te marzenie spełnić. Mamy większą swobodę w podejmowaniu działań w związku z wygraną - podkreśliła Karolina. Co jeszcze zdradziła reporterce Plotka? Więcej dowiecie się oglądając wideo w górnej części artykułu.