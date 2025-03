Paula i Michał to uczestnicy "Love Never Lies 3", którzy przyszli do programu jako para i wyszli z niego również jako para - tym razem szczęśliwsi i pewniejsi swojej miłości. Były partner uczestniczki nie zburzył tej relacji, mimo że miał okazję być blisko Pauli w programie. Zakochani z zaangażowaniem śledzili relacje innych gwiazd programu, między innymi Marti Renti i Grzegorza Milewskiego. Ten związek rozpadł się po formacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Paula i Michał dosadnie o rozpadzie związku Marti

Paula i Michał komentują rozstanie Marti Renti i Grzegorza Milewskiego. "Mieli bardzo różne charaktery"

- Bardzo się cieszę, że się rozstali - zaczęła Paula. - Rozumiem poniekąd Martę, dlatego, że sama jestem bardzo ekspresyjną osobą, co można było zauważyć w programie. Ponoszę się wielu emocjom, jestem również bardzo głośna i Marta też taka jest. Dzięki Marcie mogłam zrozumieć wiele rzeczy - doprecyzowała. Grzegorz Milewski nie do końca akceptował część zachowań byłej już partnerki. Dał się poznać jako osoba spokojna i opanowana, co stanowi przeciwieństwo Marti Renti. Co z kolei o rozpadzie związku sądzi Michał? - Na pewno na dobre im to wyjdzie. Nie pasowali do siebie, mieli bardzo różne charaktery - powiedział przed naszymi kamerami.

To nie miało sensu. Osobno będą szczęśliwsi

- podsumował.

Marti Renti wspomina "Love Never Lies 3". Mówi o różnicach w dawnym związku

- Próbowałam zmienić się dla mojego byłego partnera, ale nikt mnie do tego nie zmuszał. Próbowałam być dla niego idealna. Zrozumiałam, że nie ma to sensu i nie można zmienić w sobie rzeczy, które są częścią naszego charakteru - przekazała nam Marti Renti, kiedy zapytaliśmy o jej relację z Milewskim. Dlaczego nie wyszło jej z Kubą, singlem z willi? - Skontaktowałam się z Kubą w celu zweryfikowania moich uczuć. Wyszło na to, że moje uczucia wobec niego były bardzo mocno przesadzone. Popłynęłam na fali emocji - wyjaśniła nam gwiazda. - Był dla mnie wsparciem, którego potrzebowałam. Dał mi zrozumienie, którego nie miałam w związku. W warunkach codziennych nie jest jednak to dla mnie osoba, z którą chciałabym budować związek - uzupełniła.