Marti Renti wzięła udział w trzeciej edycji "Love Never Lies" razem z ówczesnym partnerem, Grzegorzem Milewskim. Program pokazał, że dawny duet nie jest dla siebie pisany. W trakcie programu influencerka była adorowana przez Kubę Sobczaka. W rozmowie z nami wyznała, czy spotkała się z nim po programie oraz jak wygląda jej sytuacja miłosna.

Marti Renti nareszcie jest szczęśliwa. Kuba z willi przyczynił się do tego?

Influencerka nie ukrywa, że udział w "Love Never Lies" jest dla niej sukcesem. Zrozumiała, że nie pasuje do Grzegorza Milewskiego. - Najpierw byłam sama, teraz jestem w związku, bo trochę czasu minęło - przekazała Marti Renti. - Jestem sobą i jestem szczęśliwa - dodała. W willi wyszło na jaw, że niektóre cechy influencerki przeszkadzają Milewskiemu. - Próbowałam zmienić się dla mojego byłego partnera, ale nikt mnie do tego nie zmuszał. Próbowałam być dla niego idealna. Zrozumiałam, że nie ma to sensu i nie można zmienić w sobie rzeczy, które są częścią naszego charakteru - doprecyzowała. Zapytaliśmy Marti Renti o to, czy spotkała się z Kubą z "Love Never Lies", który był dopasowanym do niej singlem. Influencerka przeżywała na ekranie fakt rozłąki z nim. - Skontaktowałam się z Kubą w celu zweryfikowania moich uczuć. Wyszło na to, że moje uczucia wobec niego były bardzo mocno przesadzone. Popłynęłam na fali emocji - zdradziła nam. Jakie ma wnioski po spotkaniu z nim bez kamer? - Był dla mnie wsparciem, którego potrzebowałam. Dał mi zrozumienie, którego nie miałam w związku. W warunkach codziennych nie jest jednak to dla mnie osoba, z którą chciałabym budować związek - podsumowała.

Marti Renti ma wnioski po publicznym związku

- Trochę szukałam szczęścia, ale powielałam niestety pewne schematy i teraz dzięki temu, że chodzę na terapię, to to widzę - zaczęła Marti Renti. Wspomniała o nowej relacji. - Tym razem nie zamierzam popełniać tych samych błędów i mój partner nie będzie pokazywany, nie będzie robił ze mną contentu, nie będzie osobą publiczną, bo ma swoją pracę, swoje zajęcie i to nie jest jego świat - doprecyzowała. Zapytaliśmy ją następnie o zakończony związek z Grzegorzem Milewskim. - Mam nadzieję, że na Reunion wypowiedziałam się w tak zrozumiały sposób, że nie pozostawi to cienia wątpliwości, że nie byliśmy ze sobą szczęśliwi - przekazała.