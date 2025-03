"Niech żyje Polska! Polska jest kobietą. Niech żyją kobiety" - pisał pod nagraniem ze spotkania Karol Nawrocki. Polityk zabrał nawet ze sobą żonę. Małżeństwo na początku trzymało się za ręce, ale kandydat na prezydenta szybko zamienił dłoń ukochanej na dłonie mieszkanek Pomorza. Każda z nich otrzymała różowego tulipana. Dzięki pomocy ukochanej, która trzymała bukiet wręczanych kwiatów, Nawrocki bez skrępowania mógł składać pocałunki na dłoniach zgromadzonych kobiet. Okazuje się jednak, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej popełnił niemałe faux paux. Ekspertka od razu to wyłapała.

Karol Nawrocki przesadził? Ekspertka mówi o niedopuszczalnym geście

Marta Augustyn, ekspertka od wizerunku i savoir-vivre, przyjrzała się bliżej spotkaniu Nawrockiego z okazji Dnia Kobiet. - W biznesie całowanie w rękę jest czymś niedopuszczalnym - zwróciła uwagę już na wstępie. - Jedynym kontaktem fizycznym, na który możemy sobie pozwolić w takich sytuacjach, jest podanie dłoni (mowa o naszym kraju). Jeśli już chcemy zdobyć się na ten gest, podczas sytuacji mniej oficjalnych, to nie całujemy dłoni, tylko powietrze (nasze usta nie mogą mieć kontaktu z czyjąś ręką). Mężczyzna powinien się schylić, nie podrywać dłoń kobiety do góry - tłumaczyła w rozmowie z nami. A co wy sądzicie o takim geście? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Donald Tusk z osobistym wyznaniem. Andrzej Duda postawił na oficjalny wpis

Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył również Donald Tusk. Polityk opublikował osobisty wpis w mediach społecznościowych. "Mama i siostra wyprowadziły mnie na prostą, żonie zawdzięczam wszystko, córka to światło, synowa - wcielone dobro, teściowa, wiadomo, najlepsza, a wnuczki przesłoniły mi cały świat. Waszym świętem powinien być każdy dzień. Wszystkim paniom najniższe ukłony" - pisał. Z kolei Andrzej Duda postawił na nieco bardziej oficjalną formę. "Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały panie radość, satysfakcję i poczucie samorealizacji. Dobrego zdrowia, pomyślności, uśmiechu i pogody ducha" - mogliśmy przeczytać.