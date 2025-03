Małgorzata Trzaskowska wspiera Rafała Trzaskowskiego, który kandyduje na prezydenta Polski w wyborach w 2025 roku, i bierze czynny udział w jego kampanii wyborczej. Z okazji Dnia Kobiet Trzaskowska opublikowała nagranie na swoim profilu. - Dziś jest 8 marca. Kwiaty są bardzo miłe, ale kobiety muszą mieć wpływ na rzeczywistość - powiedziała na wideo. Jej słowa oceniła dla Plotka specjalistka od spraw mediów społecznościowych i doradczyni polityczna, Agata Krypczyk. "Małgorzata Trzaskowska w kampanii w 2025 roku buduje wizerunek nowoczesnej, zaangażowanej i autentycznej pierwszej damy. Widać, że stawia na naturalność i bliskość z ludźmi, unikając sztuczności i nadmiernego politycznego sznytu" - podkreśliła najpierw ekspertka. Dodała, że Trzaskowska wróciła z wymownym przekazem do sieci po długiej nieobecności. Akurat w Dzień Kobie wystartował projekt "Kobiety z Trzaskiem", który ma koncentrować się na tematyce kobiet.

Małgorzata Trzaskowska opublikowała wpis z okazji Dnia Kobiet. Ekspertka zabrała głos

Ekspertka podkreśliła, że Małgorzata Trzaskowska na nagraniu wystąpiła sama, co podkreśla jej niezależność i osobowość. Specjalistka w rozmowie z Plotkiem oceniła styl kobiety. Nawiązała do faktu, że później jej słowa cytował mąż. "Małgorzata Trzaskowska ubrana jest skromnie, w lekkim makijażu. Jednak nie to jest najważniejsze, a mocne odniesienie się do rolki z konferencji prasowej jej męża. Rafał Trzaskowski, inaugurując w towarzystwie działaczek, posłanek i samorządowczyń akcję "Kobiety na wybory", rozpoczyna swoje wystąpienie od cytowania żony: 'Kwiaty są bardzo miłe, ale kobiety muszą mieć wpływ na rzeczywistość'" - podkreśliła.

Agata Krypczyk dodała, że podkreślenie słów Trzaskowskiej nawiązuje do wypowiedzi Karola Nawrockiego, który zaznaczył, że "jego żona pomaga w codziennych czynnościach". "Widzimy tu wyraźne przeciwstawienie się tradycyjnej roli kobiety i zerwanie z postrzeganiem żony jedynie jako 'wsparcia' męża" - dodaje ekspertka.

To nie koniec wpisów Trzaskowskiej tego dnia. Żona kandydata na prezydenta dodała treści ze spotkania z kobietami w Rudach oraz materiały o życiu w rodzinnym Rybniku dla śniadaniówki Polsatu. "Małgorzata Trzaskowska kreowana jest na niezależną, decyzyjną i silną kobietę. Wcześniej pełniła przede wszystkim rolę wsparcia dla męża, ale teraz wyraźnie widać, że zaczyna prowadzić swoją indywidualną kampanię" - skwitowała ekspertka.

Ekspertka szczerze o profilu Małgorzaty Trzaskowskiej. Nawiązała do Marty Nawrockiej

Ekspertka w rozmowie z Plotkiem nawiązała też do Marty Nawrockiej, która, jej zdaniem, nie powtórzyła sukcesu zasięgowego Małgorzaty Trzaskowskiej z pierwszej kampanii Rafała Trzaskowskiego. Dodała, że wszystko może się jeszcze zmienić. "Strategia promocji Małgorzaty Trzaskowskiej, nazywanej w mediach społecznościowych zdrobniale Gosią, może przyciągnąć wyborców szukających w polityce autentyczności i wartości rodzinnych, ale w nowoczesnym wydaniu" - oceniła Agata Krypczyk. Dodała, że Trzaskowska, w przeciwieństwie do Nawrockiej, ma profil nie tylko na Instagramie, ale też na Facebooku. "Tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy fakt, na Instagramie z bardziej luźną komunikacją i młodszą grupą docelową mamy Gosię Trzaskowską, a na Facebooku, gdzie komunikacja różni się, z powodu demografii kanału, mamy Małgorzatę Trzaskowską. To bardzo dobry zabieg pozwalający dostosować się do grupy i typu odbiorców, który chce się przyciągnąć" - podkreśliła specjalistka dla Plotka.