Ci, którzy obserwują Annę Lewandowską w mediach społecznościowych, doskonale wiedzą, że trenerka fitness interesuje się modą. Nikogo nie zdziwiła zatem jej obecność na pokazie marki Givenchy. Niektórych zdziwił natomiast dobór stylizacji. Lewandowska pokazała się w beżowych szortach, do których dobrała burgundowe rajstopy. To właśnie one wywołały najwięcej emocji. "Rajstopy na nie", "Nie czuję tego stylu" - pisali jej obserwatorzy. A co o takim połączeniu sądzi stylista?

REKLAMA

Zobacz wideo Krupińska odwiedziła Lewandowską w Barcelonie. Przetarła oczy ze zdumienia

Anna Lewandowska zachwyciła stylistę. "Znawcy mody z pewnością docenią"

Do szortów i rajstop Lewandowska dobrała zwinięty T-shirt i stylową kurtkę. "Trzeba przyznać, że stylizacja nie należała do przeciętnych i z pewnością wyróżniała się w tłumie. Trudno do czegokolwiek się przyczepić. Jest zgodnie z trendami i bardzo świeżo" - zauważył Michał Musiał. Jego uwagę przyciągnęły także okulary, które idealnie współgrały z geometryczną torebką i modnymi szpilkami. "Znawcy mody z pewnością docenią starania Lewandowskiej. Modowi laicy mogą zaś uznać, że całość bardziej przypominała przebranie. Żeby ten look się podobał, trzeba po prostu śledzić światowe trendy i to, jak noszą się największe stolice mody" - podsumował w rozmowie z nami.

Anna Lewandowska o podejściu do mody. "Czasami wychodzę z domu w dresie"

Wśród wielu osób Lewandowska uchodzi za prawdziwą ikonę stylu. Jak sama jednak przyznaje, w doborze stylizacji zawsze kieruje się... wygodą. "Moda to dla mnie wygoda. Gdy dobrze się w czymś czujesz, to tak też wyglądasz. Szanuję osoby, które pracują w modzie i, wybierając stylizacje, stawiają głównie na wygląd, nie myśląc o komforcie. Chyba sama bym tak nie potrafiła" - tłumaczyła w rozmowie z Wirtualną Polską. Trenerka fitness zdradziła, że na co dzień nie przywiązuje aż tak dużej uwagi do wyglądu. "Czasami wychodzę z domu w dresie albo legginsach i idę, a to na zajęcia, a to na lunch ze znajomymi. W Barcelonie nikt nikogo nie ocenia i to jest naprawdę super. W Warszawie mogę za to wyrazić swoje odkrycia modowe w zupełnie inny sposób" - dodała.