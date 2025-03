Małgorzata Trzaskowska, Marta Nawrocka, Agnieszka Mentzen oraz Urszula Brzezińska-Hołownia - najprawdopodobniej któraś z tych pań zostanie niebawem mianowana nową pierwszą damą. Możemy mieć niebawem także pierwszego dżentelmena - Macieja Biejata - jeśli wybory wygra Magdalena Biejat. Styl każdej z drugich połówek kandydatów jest zróżnicowany i w zależności od ich aktywności publicznej lepiej lub gorzej nam znany. Plotek postanowił przyjrzeć się modowym wizerunkom wspomnianych osób, prosząc przy tym także o ekspercką ocenę stylistkę Różę Augustyniak. - Wizerunek ma potężne znaczenie, a dbanie o niego wcale nie wymaga poświęcania ogromnej ilości czasu. Jeśli ktoś tego nie czuje, można podejść do tego systemowo. (...) Warto wiedzieć, że współpraca ze stylistą potrafi otworzyć głowę na nowe, korzystne rozwiązania - opowiedziała nam znawczyni.

Małgorzata Trzaskowska. "Casualowo i zachowawczo"

Małgorzata i Rafał Trzaskowscy są małżeństwem od 2002 roku i wspólnie wychowują dwójkę dzieci. Żona kandydata PO ma wykształcenie ekonomiczne, a w latach 2007-2019 pracowała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Po przejęciu prezydentury w stolicy przez męża postanowiła zawiesić karierę zawodową i w pełni wspierać działalność ukochanego. - Żonę bardzo trudno powstrzymać przed mówieniem tego, co myśli, dlatego mielibyśmy pierwszą damę, która często wyrażałaby swoją opinię. Ale nie brak jej też empatii i wdzięku osobistego - wyjawił niegdyś na łamach "Newsweeka" Rafał Trzaskowski.

Małżonka Trzaskowskiego chętnie pojawia się na wydarzeniach z udziałem męża, podczas których już w trakcie kampanii w 2020 roku mogliśmy przeanalizować jej styl oraz dobór kreacji w zależności od okazji. - Stylizacje pani Małgorzaty Trzaskowskiej są casualowe i zachowawcze, zarówno w kolorystyce, jak i fasonach - wyjawiła dla Plotka Róża Augustyniak. Małgorzatę Trzaskowską możemy najczęściej zobaczyć w bieli, zieleni oraz różnych odcieniach pasteli. Chętnie decyduje się na niezawodne zestawianie marynarek ze spodniami - luźniej jeansami, a bardziej oficjalnie ze spódnicami. Jej kreacje zawsze podkreślają blond włosy, które Trzaskowska nosi zarówno rozpuszczone, jak i związane.

Marta Nawrocka. "Nie boi się kolorów i młodzieżowych rozwiązań"

Marta Nawrocka jeszcze do niedawna była dość tajemniczą osobą, jednak za sprawą rozkręcenia się kampanii jej męża mogliśmy ją poznać od nowej strony. Ukończyła studia na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Prawa i Administracji ora przez lata pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej. Za sprawą kandydatury prezydenckiej Karola Nawrockiego postanowiła jednak zawiesić karierę zawodową.

Od momentu założenia przez Nawrocką konta na Instagramie w lutym bieżącego roku mogliśmy oglądać jej stylizacje na wszelkiego rodzaju okazje. Zdaniem specjalistki w porównaniu do innych żon kandydatów 38-latka "bardziej lubi modę i dobieranie stylizacji na różne okoliczności". - Nie boi się kolorów oraz bardziej młodzieżowych rozwiązań - dodaje Róża Augustyniak. Martę Nawrocką mogliśmy już zobaczyć w codziennym wydaniu - w bluzie z kapturem, spodniach i szarej marynarce, gdy zbierała podpisy na liście wyborczej męża oraz w bardziej eleganckiej wersji - m.in. podczas konwencji PiS, gdzie zdecydowała się założyć bordową, ciekawie skrojoną sukienkę. Podobnie jak Małgorzata Trzaskowska, żona Nawrockiego dopełnia swoje stylizacje wyrazistym blond kolorem włosów.

Agnieszka Mentzen. "Delikatne, dziewczęce stylizacje"

Sławomir Mentzen wypowiada się o swojej żonie stosunkowo często i w samych superlatywach, podkreślając, że "jeszcze bardziej nie lubi PiS" od niego. Poza tym nie wiemy dużo więcej na jej temat - gdzie pracuje, czy też jakie ma wykształcenie. Ciekawym okazuje się tylko fakt, że w 2018 roku Agnieszka Mentzen była kandydatką na radną do sejmiku wojewódzkiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie. Nie udało jej się wtedy zdobyć mandatu.

Ukochana kandydata Konfederacji jest przy tym dość aktywna na Instagramie, gdzie udostępnia zdjęcia z mężem, dziećmi oraz znajomymi. To właśnie dzięki nim mogliśmy przyjrzeć się jej wielu kreacjom. - Widać, że pani Agnieszka Mentzen ma słabość do delikatnych, dziewczęcych stylizacji i kwiatowych wzorów, jednak zdecydowanie brakuje mi u niej pójścia za duchem czasu! - komentuje dla Plotka stylistka. Żona Mentzena często pokazuje się w zwiewnych sukienkach i spódnicach, na których dominują wspominane wzory kwiatowe, jak i często poprzeczne paski. Patrząc na jej kreacje, można stwierdzić, że stawia na wygodę ponad modę i preferuje luźniejsze fasony, do których zakłada płaskie buty lub na małym obcasie.

Urszula Brzezińska-Hołownia. "Stroje dobrane do okoliczności"

Małżonka Szymona Hołowni nie prowadzi własnych mediów społecznościowych, lecz od czasu do czasu możemy zobaczyć ją na profilu jej męża polityka. Urszula Brzezińska-Hołownia ukończyła Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie, dzięki czemu zawodowo jest pilotką w polskiej armii. Z mężem poznali się w 2014 roku podczas nagrań do "Mam talent!", a w 2016 roku stanęli przed ołtarzem.

Urszula Brzezińska-Hołownia jest kolejną kandydatką, która dba o swoją prywatność, przez co jej stylizacje mogliśmy przeanalizować przede wszystkim dzięki mężowi, który udostępnia zdjęcia ukochanej na Instagramie. - Ciężko zdefiniować personalny styl pani Urszuli i znaleźć wspólny mianownik jej stylizacji. Po prostu stara się dobierać ubiór do okoliczności - mówi nam ekspertka. Możemy jednak stwierdzić, że żona marszałka czuje się dobrze w mało wymyślnych i stonowanych kreacjach, w odcieniach beżowych, granatowych, czarnych oraz białych. Za sprawą udziału pilotki w gali inaugurującej polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej wiemy, że na specjalne okazje Urszula Brzezińska-Hołownia potrafi pokazać się też z bardziej eleganckiej i wyrafinowanej strony. Zdecydowała się wtedy na czarną, satynową suknię, którą zestawiła z gustowną perłową biżuterią.

Mąż Magdaleny Biejat. Kandydatka Lewicy dopiero niedawno go pokazała

Poza kandydatkami na stanowisko pierwszej damy należy także wspomnieć o mężu starającej się o wygranie wyborów reprezentantki Lewicy - Magdaleny Biejat. Jeszcze do niedawna o jej ukochanym nie było nic wiadomo, choć para jest już ze sobą od prawie dwóch dekad - mężczyzna dba przy tym o swoją prywatność. Rąbek tajemnicy dotyczący małżeństwa Biejat postanowiła uchylić z okazji minionych walentynek. Wtedy też na jej profilu na Instagramie po raz pierwszy pojawiło się zdjęcie polityczki z mężem.

"Osiemnaście lat razem. Dwoje dzieci. Dwie kariery. Sporo wyzwań. Jeszcze więcej szczęścia. Oto mój mąż! Ma na imię Maciek, jest naukowcem (...). Najlepszy partner i tata. Moje największe wsparcie i towarzysz najbardziej szalonych podróży. Wiem, że razem poradzimy sobie ze wszystkim, co nam rzuci los" - napisała pod fotografią kandydatka na prezydenta. W komentarzach mogliśmy wyczytać, że obserwatorzy Biejat życzą jej mężowi, by po wyborach stał się "pierwszym dżentelmenem". Mężczyzna zapozował do zdjęcia w luźnym, szarym T-shircie, idealnie obrazującym strój, który większość z nas zakłada w domowym zaciszu. Możliwe, że już niebawem zobaczymy go także w bardziej odświętnym wydaniu, przy okazji wydarzeń związanych z kampanią jego żony oraz wyborami.