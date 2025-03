Magda Mołek jest gwiazdą 16. edycji programu "Taniec z gwiazdami". Dziennikarka nie ukrywała, że zmierzenie się na parkiecie show było jej marzeniem, które wreszcie udało jej się zrealizować. W produkcji bierze udział także Agnieszka Kaczorowska, która powróciła do programu jako partnerka taneczna aktora Filipa Gurłacza. Po pierwszym odcinku na żywo porozmawialiśmy z dziennikarką i nawiązaliśmy do jej wywiadu z serialową Bożenką z "Klanu".

Magda Mołek o krytyce po wywiadzie z Agnieszką Kaczorowską

2 marca na antenie Polsatu mogliśmy zobaczyć pierwszy odcinek nowego sezonu "Tańca z gwiazdami". Na miejscu była nasza redaktorka Weronika Zając, która poruszyła z Magdą Mołek temat jej wywiadu z Agnieszką Kaczorowską w jej programie "W moim stylu". - Wzbudził mieszany odbiór. Jestem ciekawa, jaki ma pani stosunek? Wiadomo, pozytywne komentarze potrafią nas pocieszyć, a jeżeli chodzi o krytykę? - zagaiła wprost.

Mam prawie 50 lat. Krytyka jest elementem mojego życia. Dopóki nie krytykuje mnie mój nauczyciel (Michał Bartkiewicz, jej partner w 'Tzg' - przyp. red.). Życie. Tak to wygląda. Bardzo kibicuję Agnieszce Kaczorowskiej

- przyznała ze szczerością Magda Mołek w rozmowie z Plotkiem. A jak dziennikarce poszło na parkiecie? Razem z Bartkiewiczem zatańczyli cha-chę. Jurorzy uznali, że należy im się za nią 28 punktów. To jednak nie był rekord w pierwszym odcinku. Więcej przeczytacie tym tutaj: Pierwszy odcinek "Tańca z gwiazdami" za nami. Przyznano już 40 punktów!

Agnieszka Kaczorowska u Magdy Mołek. Tak rozmowę ocenili widzowie

16 lutego na kanale na YouTube Magdy Mołek pojawiła się jej rozmowa z Agnieszką Kaczorowską. "W moim stylu" nawiązano przede wszystkim do rozstania aktorki z Maciejem Pelą. "Jestem w trybie przetrwania" - brzmi tytuł nagrania. Internauci w komentarzach nie ukrywali rozczarowania - zarówno wyborem gościni, jak i sposobem przeprowadzenia rozmowy. Zwrócono też uwagę na sposób, w jaki wypowiadano się o Macieju Peli. "Magda serio? Agnieszka jest 'wyżej' od partnera i dlatego poniekąd musiała go zostawić? Bo on nie doskoczył, nie dorównał? A może Magdo on był wyżej, bo na etapie małych dzieci wiedział, że to czas by stawiać przede wszystkim na obecność i dom. Co za rozczarowanie - Magda Mołek dzieląca ludzi na poziomy", "Nieładnie tak porównywać, że ktoś jest niżej. Jestem zniesmaczony" - oto przykłady opinii odbiorców. Więcej przeczytacie o tym tutaj: Burza po rozmowie Mołek i Kaczorowskiej! Internauci wściekli. "Jestem zniesmaczony".