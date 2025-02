Bartosz Laskowski dołączył do ekipy Genzie w 2021 roku. W programie "Ja wysiadam" przyznał, że wydarzyło się to dzięki jego dziewczynie Hani Puchalskiej znanej w sieci jako Hi Hania, która wygrała casting "Twoje 5 minut". Od tego momentu jego popularność z dnia na dzień rosła, aż w końcu udało mu się spełnić marzenie o zagraniu w pełnometrażowym filmie. "100 dni do matury" do kin trafi 28 lutego 2025 roku. To film, w którym nie tylko zobaczymy młodych internetowych twórców, ale również dobrze nam znanych aktorów takich jak Małgorzata Foremniak, Piotr Głowacki, czy Jacek Koman. Bartek Laskowski w "Ja wysiadam" opowiedział o tym jak wyglądała ich praca. - To jest mega fajne doświadczenie - mówił. Co jeszcze zdradził?

Świeży z Genzie opowiada o relacjach z Małgorzatą Foremniak

Bartek Laskowski przyznaje, że jest niezwykle wdzięczny za to, że miał szansę wziąć udział w tak dużym projekcie. W programie "Ja wysiadam" opowiedział, o historii, która wydarzyła się autobusie, gdy na planie odwiedził go tata.

Mój tata siedział w busie, weszła Małgorzata Foremniak. My już się akurat znaliśmy wtedy i on tak, mam to nagrane, on wyciąga telefon. - Przepraszam, mogę zdjęcie? On jest w ciężkim szoku, a ja tak: - No, cześć Gosiu, wszystko w porządku, wyspałaś się dzisiaj? No, dzisiaj mam luźniejszy dzień. To jest dziwne uczucie, że poznajemy takie osoby. Mega jestem wdzięczny za to, że mogę - powiedział Świeży.

Okazuje się, że Bartosz Laskowski nie tylko z Małgorzatą Foremniak znalazł wspólny język, ale również z Piotrem Głowackim. Aktor kilka tygodni temu również w programie "Ja wysiadam" powiedział, że młodzi twórcy mają wszystko do tego, żeby dobrze grać, dlatego że od najmłodszych lat wychowywali się przed kamerą.

Co więcej, powiedział, że on się bardzo cieszy, że mógł brać udział w tym projekcie i mógł też być przy tym, kiedy wy z tego małego ekranu wchodzicie na ten wielki ekran - mówi prowadząca "Ja wysiadam".

Widziałem właśnie wywiad z nim, jak on mówi o nas, że tak naprawdę każdy był aktorem i że to do teatru bardziej jest potrzebna ta technika i doświadczenie, a tutaj wszyscy sobie super poradzili. Jak to oglądałem, to miałem takie, ale kochany. Fajne. W ogóle Piotr jest super człowiekiem i na pewno jeszcze coś z nim zrobimy - podsumował Świeży.

Czy Bartosz Laskowski zostanie aktorem?

Świeży zapytany o to, czy "100 dni do matury" to przedsmak jego aktorskiej kariery odpowiedział: - Bardzo chętnie bym jeszcze spróbował jakichś takich aktorskich rzeczy. Na pewno chciałbym się troszkę podszkolić. Wiadomo, że do szkoły aktorskiej nie pójdę, ale chętnie bym się zapisał na jakieś warsztaty, jakieś szkolenia, żeby troszkę być lepszym w tym. Spodobało mi się to - mówi. A jaka rola mu się marzy?

Marzy mi się jakiś mafiozo, jakiś Peaky Blinders na przykład, albo psychopata jakiś. Jestem otwarty na różne propozycje - dodaje.

