W listopadzie ubiegłego roku miało miejsce otwarcie Edan Studios, nowego biznesu Anny Lewandowskiej, która w Barcelonie stworzyła sportowy multi butik. Miejsce oferuje zajęcia z przeróżnych dyscyplin i, jak zapowiadała sama Lewa, łączy jej największe pasje, czyli fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. Bliska przyjaciółka Lewandowskiej Paulina Krupińska odwiedziła już Edan Studios. - Ania stworzyła miejsce dokładnie takie, o jakim marzyła. Tam nie ma ani jednej rzeczy, która by nie pasowała do jej stylu, osobowości, charakteru czy potrzeb - opowiedziała prezenterka w rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając.

REKLAMA

Zobacz wideo Opowiedziała o biznesie przyjaciółki

Paulina Krupińska zachwycona biznesem Anny Lewandowskiej w Barcelonie

Paulina Krupińska nie ukrywa, że ma same pozytywne wrażenia po odwiedzeniu sportowego studia Lewej. Jak przyznała w rozmowie z nami, każda osoba może znaleźć tam coś dla siebie. - Pod względem treningów, ich różnorodności. Czy to pilates, czy bardzo wysiłkowy trening z ciężarami, czy kardio, czy zajęcia taneczne - wymienia Krupińska. Prowadzącej "Dzień dobry TVN" bardzo spodobał się również fakt, że w budynku, w którym mieści się Edan Studios, znajduje się duże okno, przez które przechodnie mogą podglądać tańczące osoby. - Mogą się wkręcić, poczuć ten vibe, przyjść i też korzystać - zachwala.

Paulina Krupińska podkreśla, że najważniejsza w tym miejscu jest obecność Anny Lewandowskiej, która wkłada w nie całe serce. - Nie tylko dała swój wizerunek, ale jest w tym na sto procent i dlatego to miejsce cieszy się taką ogromną popularnością - mówi przyjaciółka trenerki. Całą rozmowę z Pauliną Krupińską znajdziecie w materiale wideo na górze strony.

Anna Lewandowska nie może narzekać na brak klientów

Dziennikarka Plotka również miała okazję odwiedzić studio Anny Lewandowskiej w Barcelonie. Miała podobne wnioski co Paulina Krupińska. "Nowoczesne i minimalistyczne wnętrza są utrzymane w jasnych kolorach. Z pewnością odbiega to od znanych nam dobrze centrów fitness, w których nadmiar dekoracji oraz barw sprawia, że trudno się skupić na treningu" - pisze Julia Mistarz. Podkreśla również, że Lewa nie musi zabiegać o kursantów. "Próbowałam dostać się na wypatrzony trening, ale wejściówki rozeszły się jak świeże bułeczki" - dodaje. To, co jednak może nieco odstraszać, to dość wysokie ceny zajęć. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.