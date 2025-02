Agnieszka Woźniak-Starak od 2013 roku jest czołową gwiazdą TVN . Pomysłów na nią nie brakuje, o czym świadczy jej ponowny angaż do drugiej odsłony odświeżonego "Mam talent!". Dziennikarka nadal pracuje też o poranku, ale tym razem śledzi nowości na arenie politycznej. Jeszcze w 2023 roku widzieliśmy ją przy tematach lifestylowych, jakie wypełniają pasmo poranne stacji. Podczas ramówki TVN zapytaliśmy gwiazdę o dawne czasy.

Agnieszka Woźniak-Starak nieco się przebranżowiła. Stanowcze zdanie o "DDTVN"

Zapytaliśmy dziennikarkę o to, czy ogląda czasem "Dzień dobry TVN". - Nie będę ukrywać, że raczej oglądam newsowe programy, rano raczej towarzyszy mi TVN24 - zaczęła prezenterka. - W mojej drugiej pracy zawodowej, Onet Rano, mam dużo rozmów politycznych i muszę być na bieżąco - uzupełniła. Pokusiła się o ważny wniosek. - Lubiłam prowadzić programy śniadaniowe, ale nie ukrywam... nigdy nie byłam ich odbiorcą. Mam wrażenie, że szukam czegoś innego w telewizji - przekazała. Zapytaliśmy Woźniak-Starak o to, czy tęskni za dawnymi czasami w "Dzień dobry TVN". - Zawsze chciałam się zajmować polityką, więc w tym się realizuję - powiedziała. Dziennikarka jest po politologii i od lat taki temat był jej bliski. - Mam ogromną frajdę z tego, że mogę rozmawiać o rzeczach, które mnie naprawdę interesują - podsumowała.

Agnieszka Woźniak-Starak dla wielu jest ikoną stylu. Znamy już jej urodowe triki

Stroje prezenterki są szeroko komentowane w sieci. Wielu również wyróżnia urodę Woźniak-Starak, która może poszczycić się gładką i promienną skórą. Co za tym stoi? - Dam o siebie, jak mogę. Dużo się ruszam, wysypiam się - zaczęła. - Bardzo uważam na to, co jem, mocno się suplementuję - dodała Woźniak-Starak. Co z kolei wskazała ze strefy beauty? - Lubię eksperymentować z nowymi terapiami, ale też pod okiem specjalistów. Korzystam teraz z komory normobarycznej i to jest moja zajawka - wyjawiła. Prezenterka dodała na koniec rozmowy, że wiele zawdzięcza jeździe konnej. Tę pasję często realizuje u boku Karoliny Ferenstein-Kraśko.