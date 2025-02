Dominika Serowska i Marcin Hakiel pojawili się na imprezie z okazji prezentacji ramówki wiosennej TVN-u. Ukochana tancerza zdradziła, jakie programy obecnie ogląda. Przy okazji przyznała, co sądzi o bohaterkach formatu "Królowa przetrwania". Serowska nie gryzła się w język. Opowiedziała, kto przypadł jej do gustu, a kto nie jest jej faworytką.

Zobacz wideo Serowska ogląda "Królową przetrwania". Wtem wspomniała, co sądzi o Smaszcz

Dominika Serowska ogląda "Królową przetrwania". Co sądzi o Paulinie Smaszcz?

Dominika Serowska w rozmowie z reporterką Plotka wyznała, że ogląda program "Królowa przetrwania". Okazało się, że ukochana Marcina Hakiela jest fanką show, w którym występują znane polskie celebrytki, często kontrowersyjne. - No ja oglądam, Marcin niekoniecznie (...). Ale ja oglądam i uwielbiam. Uważam, że jest super (...). Oglądam, jak mam czas i jestem na bieżąco z każdym odcinkiem, także tak - wyznała w wywiadzie. Dominika Serowska została zapytana, jak ocenia udział Pauliny Smaszcz i Agnieszki Kaczorowskiej. Nie gryzła się w język. Pierwszą z bohaterek podsumowała bardzo pozytywnie. - Jeśli chodzi o panią Paulinę, bardzo spoko odbiór. Pani Agnieszka byłaby w tych moich mniej lubianych uczestniczkach z programu, ale też niespecjalnie jakoś tam, jakoś bardzo źle - wyznała ukochana Marcina Hakiela. Dodała, kogo najbardziej polubiła. - Natomiast ja kibicuję Natsu i Kasi Nast - zdradziła.

Mały Romeo towarzyszył rodzicom na wydarzeniu z okazji ramówki wiosennej TVN-u. Dlaczego zabrali chłopca na ściankę?

26 lutego Dominika Serowska i Marcin Hakiel zdecydowali się na debiut syna na ściance. W wywiadzie z reporterką Plotka wyjaśnili, dlaczego postanowili pojawić się z chłopcem na ramówce TVN-u. - No tak, młody dzisiaj wylądował z nami tutaj na ramówce - wyznał tancerz. Okazało się, że para wspólnie wpadła na ten pomysł. - Chyba twój Marcin bardziej, ale w zasadzie nasz wspólny. To była spontaniczna decyzja. On z nami naprawdę wszędzie chodzi. Był z nami już w różnych, przeróżnych miejscach. Tam, gdzie musieliśmy być w jakimś określonym czasie i tak samo dzisiaj się z nami pojawił tutaj - stwierdziła Serowska. - Na tyle znamy młodego, że wiemy, na co on jak reaguje, wiec wiedzieliśmy, że dla niego to nie jest jakiś problem. Większość czasu byłam z nim w garderobie na górze w spokoju, on sobie tam spał, nakarmiłam go. Tutaj przyszliśmy dosłownie na chwilę, ale zostaliśmy na ciut dłużej - powiedziała ukochana Hakiela. ZOBACZ TEŻ: Romeo to kopia taty? Ukochana Hakiela rozpływa się nad synem na nowym nagraniu