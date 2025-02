Paulina Krupińska mieszka na co dzień w Warszawie, ale gdy tylko może, przenosi się do górskiego anturażu. Dobrze jeździ na nartach i chętnie pokazuje fanom kulisy życia w malowniczym krajobrazie. Turyści przybywający do Zakopanego muszą dużo zapłacić nie tylko za sam nocleg w tym miejscu, ale i jedzenie na stoiskach oraz w lokalach. Gwiazda "Dzień dobry TVN" podczas ramówki stacji opowiedziała nam nieco więcej o konsumenckich realiach.

Zobacz wideo Krupińska o cenach w Zakopcu

Paulina Krupińska podsumowała ceny w Zakopanem. Wspomniała o słabych warunkach

Oscypek za prawie 20 zł? Ceny w górach potrafią zaskoczyć. - Mnie również - zaczęła Krupińska. - Ceny są ustalone nad wyraz... Uważam, że jeżeli jest popyt, jest podaż. Jeżeli ktoś chce zapłacić za to tyle, to płaci i korzysta. Osobiście twierdzę, że to jest szokujące, że w Polsce tak ceny wywindowały do góry i dwukrotnie powiększyły się w niektórych miejscach - zaznaczyła prezenterka. W Zakopanem dużo zapłacimy za pobyt w karczmie, ale i za sam dach nad głową. Nie można zapomnieć również o stokach narciarskich, które zdaniem Krupińskiej i tak lepsze są za granicą. - Górale nie potrafią się dogadać... Jak majątki wchodzą w grę, to jest wojna od lat - dodała. - Coraz więcej ludzi będzie rezygnowało z wyjazdów do Zakopanego na rzecz wyjazdów za granicę - uzupełniła.

Paulina Krupińska wie, kogo stać na polskie góry.

Niektórych jednak nie przerażają ceny w Zakopanem. Krupińska zauważyła, że do tej grupy zaliczają się przede wszystkim Węgrzy, Chorwaci i Arabowie. - W okresie letnim jest bardzo dużo ludzi z Emiratów Arabskich - przekazała nam Krupińska. - Ich stać. Nawet są karty w ich języku i szyldy restauracji - uzupełniła. W zeszłym roku także jej mąż skomentował to, co się zadziało na Podhalu. Sebastian Karpiel-Bułecka zwrócił uwagę na wygląd miejsca. "Boli mnie sam wjazd do Zakopanego, kiedy widzę gdzieś w oddali Tatry, a przed nimi po prostu mnóstwo reklam. Marzy mi się taki porządny halny, żeby to posprzątał" - powiedział, o czym przeczytacie tutaj: Sebastian Karpiel-Bułecka psioczy na Podhale. "Boli mnie sam wjazd". O tym, co dzieje się w Zakopanem, chętnie opowiada także m.in. Hanna Turnau. Aktorka w grudniu na Instagramie poruszyła temat nietypowych opłat w tym mieście. Szczegóły poznacie TUTAJ: Mocne słowa Turnau. Zobaczyła, co robią w Zakopanem.