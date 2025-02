Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to jedna z tych par, które prężnie działają w mediach społecznościowych. Na ich profilach na Instagramie nieustannie pojawiają się humorystyczne filmiki - najczęściej nawiązujące do małżeńskiej relacji. Nie brakuje zachwytów, ale pojawiają się również nieprzychylne komentarze. Aktorka chętnie występuje przed kamerą bez makijażu w naturalnej odsłonie i za to również się jej "obrywa". Do sprawy w rozmowie z Plotkiem odniósł się dziennikarz.

Maciej Dowbor o hejcie na Joannie Koroniewską. To zauważył

Wielu nie podoba się, że Koroniewska pokazuje się w naturalnej odsłonie. Aktorka rzadko do nagrań nakłada makijaż. Wówczas pośród rozbawionych komentarzy pojawiają się te niezbyt przychylne - wręcz hejterskie. Do sprawy w rozmowie z Plotkiem odniósł się Maciej Dowbor. - Jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy w mediach pracuję od 25 lat - albo i nawet ciut dłużej. Przeżyliśmy już wiele różnych sytuacji. Hejt czy też krytyka, czasem brutalne traktowanie przez widzów, to jest coś, co jest elementem tej pracy. To jest nieodzowny element, którego nie da się uniknąć. Nie ma takiej osoby, która nie została nigdy skrytykowana. Mówię o osobach, które publicznie funkcjonują. Uważam, że z tym trzeba się liczyć - uznał dziennikarz. - Ja oczywiście wspieram Aśkę, ale Aśka też jest bardzo doświadczona i ona wcale się tak bardzo tym nie przejmuje. A to, że podbija te tematy, to bardzo po to, aby pokazać, jak działają te mechanizmy. I pokazać tym ludziom, którzy nie mają aż tak bardzo twardej skóry - przecież hejt dotyka dzisiaj nie tylko osób publicznych - stwierdził.

Następnie Dowbor odniósł się do hejtu, który pojawia się w sieci wobec nie tylko osób publicznych. - Ponieważ mamy social media, to może dotykać dzieci w szkole, ludzi w pracy, ludzi w różnych sytuacjach. My jesteśmy do tego już przygotowani zawodowo, a prawda jest taka, że dla takiej nastoletniej dziewczyny, taki hejt dotyczący jej wyglądu, może skutkować potwornymi konsekwencjami, czego zresztą niedawno mieliśmy niedawno dowód i miejmy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się powtarzały - prezenter nawiązał do niedawnej sytuacji, gdy nastolatka odebrała sobie życie przez hejt ze strony rówieśników. - To, co robi Aśka, jest ważne, chociażby ze społecznego punktu widzenia - podsumował prowadzący "Dzień dobry TVN".

Joanna Koroniewska odpowiada na obrzydliwe komentarze

Gwiazda co jakiś czas decyduje się na odpowiedzenie na hejterskie komentarze, które pojawiają się pod filmikami. Nie gryzie się przy tym w język. Ktoś nazwał ją "brzydulą". Później przeczytała, że "jakoś wygląda, a nie jak wiecznie zaniedbana patolożka". Koroniewska nie wytrzymała. Dodała porównawcze zdjęcia - na jednym nie ma makijażu, a na drugim ma już zrobiony makijażu, a także włosy. "'Wiecznie zaniedbana patolożka' życzy wam cudownego dnia! Te dwa zdjęcia dzieli godzina. Co się zmieniło? Make-up, włosy, ubranie, światło. Czy naprawdę człowiek wobec człowieka musi być tak okrutny?" - podkreślała. Cały komentarz aktorki znajdziecie tutaj: Koroniewska usłyszała, że jest "zaniedbaną patolożką". Tak mocno jeszcze nie odpowiedziała.

