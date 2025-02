W tłusty czwartek cukiernie, restauracje oferujące wypieki oraz popularne dyskonty przeżywają prawdziwe oblężenie. Wiele osób pragnie skosztować pączków, często nie zważając na cenę oraz czas oczekiwania w kolejce. Tłusty czwartek jest również doskonałą okazją do pozyskania nowych klientów przez lokale należące do znanych osób, a tych jak wiemy, nie brakuje.

Magda Gessler podwyższyła ceny pączków tuż przed tłustym czwartkiem. Wyrobów od Lary Gessler nie wystarczyło dla wszystkich

W tym roku pączki możemy zakupić m.in. w budce ustawionej przed restauracją "U Fukiera". Lokal mieszczący się na Starym Mieście w Warszawie jest dumą Magdy Gessler. Miejsce skierowane do klienta o wysublimowanym podniebieniu słynie nie tylko z prestiżu, ale również bardzo wysokich cen, o czym mogliście przeczytać w tekście Plotka. Obsługa w budce była miła, a do wyboru były dwa rodzaje pączków - z różą i maliną za 18 złotych. Jednak w sklepie internetowym gwiazdy TVN aktualnie zapłacić za pączka musimy 19 złotych. Warto dodać, że cena za te wyroby na stronie cały czas ulega zmianie. Raz musimy za nie zapłacić 23 złote, czasem jest to 21 złotych. Pączki, które otrzymałem, zostały elegancko zapakowane w ozdobne pudełko przewiązane czerwonym sznurkiem.

Tradycyjnie przysmaki oferuje również należąca do Lary Gessler cukiernia "Słodki Słony". Co roku w mediach możemy przeczytać o astronomicznych cenach pączków oferowanych przez ten lokal. Udałem się do cukierni córki restauratorki w godzinach popołudniowych na kilka dni przed tłustym czwartkiem. Pączków było jak na lekarstwo. Zostało zaledwie kilka sztuk. Lady świeciły pustkami, co możecie zobaczyć na zdjęciu w naszej galerii. Zdecydowałem się na zakup jedynego dostępnego rodzaju wyrobu z dodatkiem konfitury z maliny. Za pączka zapłaciłem aż 23 złote. Także i w tym przypadku zakup został elegancko zapakowany w podobny sposób jak w budce restauracji należącej do Magdy Gessler.

Magda Gessler i Lara Gessler - jak wypadają ich pączki na tle wyrobów z dyskontów?

Po otwarciu pudełka z "U Fukiera" moim oczom ukazały się bogato zdobione pączki. Wersja z maliną była posypana jadalnym złotem i skórką pomarańczy, a pączek z różą ozdobiono kwiatami, co nadawało mu luksusowego wyglądu. Oba były hojnie wypełnione nadzieniem, a ciasto miało zwartą konsystencję, co podkreślało ich domowy charakter. Smak? Konfitura malinowa była dla mnie zbyt kwaśna, co dodatkowo podbiła skórka pomarańczy. Nadzienie różane miało naturalny, przyjemny smak, jednak lukru było zdecydowanie za dużo, co sprawiało, że smak całości był zbyt słodki i przytłaczający. Z kolei pączek z cukierni "Słodki Słony" prezentował się znacznie skromniej - cienka warstwa lukru i pojedyncza malina jako ozdoba. Jednak smak zdecydowanie go wyróżniał. Wyrób wypełniony był po brzegi naturalną konfiturą malinową, która przypominała babcine przetwory. Idealnie wyważona słodycz sprawiała, że to właśnie on wypadł lepiej do pączków z restauracji Magdy Gessler.

Na koniec porównałem pączki od restauratorki i jej córki z dostępnymi w znanych dyskontach - Biedronce i Lidlu. Oba sklepy tuż przed tłustym czwartkiem poszerzyły swoją ofertę. W marketach można zakupić pączki z wieloma różnymi nadzieniami od klasycznych po bardziej wyszukane, jak pączki dubajskie czy z karmelem. Na uwagę zasługuje wyrób z Lidla w ciemnej czekoladzie z wiśnią. Za niecałe sześć złotych otrzymujemy estetyczny wygląd, a nawet posypkę z suszonych owoców, co czyni go konkurencyjnym wizualnie względem propozycji Magdy Gessler. Z kolei w Biedronce z bardziej interesujących wyrobów można kupić pączka z nadzieniem Wedla i to za jedyne trzy złote. Choć jego ciasto odbiega jakością od wyrobów z restauracji gwiazdy TVN, to charakterystyczny smak kultowej czekolady może przypaść wielu osobom do gustu.

Magda Gessler czy Lara Gessler, a może pączki z dyskontu? Co wybrać w tłusty czwartek?

Podsumowując, pączki z "U Fukiera" wyróżniają się luksusowym wyglądem i będą idealnym wyborem, jeśli chcemy zaimponować gościom. Jednak pod względem smaku zdecydowanie lepiej wypadł pączek ze "Słodki Słony". Niestety, ceny sprawiają, że nie jest to opcja dla każdego. Niemniej uważam, że warto chociaż raz spróbować wyrobu od Lary Gessler. Jeśli zależy nam na większej liczbie pączków, warto rozważyć propozycje premium dostępne w dyskontach. Niektóre z nich, jak pączek z Lidla w czekoladzie oraz wiśniowym nadzieniem, mogą okazać się doskonałym kompromisem między ceną a jakością. Ostateczny wybór zależy od tego, czego oczekujemy - prestiżu, wyjątkowego smaku czy przystępnej ceny.