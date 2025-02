Agata Kulesza od lat jest jedną z najpopularniejszych aktorek, którą corocznie oglądamy w wielu rodzimych produkcjach. Już niedługo zobaczymy ją w dawnej roli - po dekadzie na ekrany powraca serial "Krew z krwi". W rozmowie z reporterką Plotka gwiazda opowiedziała o tym, jak pracowało się jej na planie. Kulesza napomknęła również o "Tańcu z gwiazdami" - przed laty sięgnęła po Kryształową Kulę. Tak to wspomina.

Zobacz wideo Kulesza o ciężkich chwilach w "Krew z krwi 3". Wtem podsumowała "Taniec z gwiazdami"

Serial "Krew z krwi" premierę miał w 2012 roku. Drugi sezon zobaczyliśmy trzy lata później. Minęła dekada i aktorzy wrócili na plan, by nakręcić trzecią serię produkcji. 1 marca zobaczymy pierwszy odcinek najnowszej odsłony. Agata Kulesza, która wciela się w główną bohaterkę, w rozmowie z reporterką Plotka opowiedziała o pracy nad serialem. - To była długa przerwa. (...) Musiałam obejrzeć parę scen z pierwszego i drugiego sezonu, żeby sobie przypomnieć moją bohaterkę. Ale ponieważ jest tu tak wspaniała obsada, to wróciłam tutaj trochę jak do domu i bardzo się cieszę, że to zrobiliśmy- podkreślała Kulesza. - Plan nie był prosty. To jest jesień, to są plenery, to jest chłód, to jest zimno, to jest bardzo szybkie tempo. (...) Mogę to zaliczyć jako jeden z trudniejszych, jeśli chodzi o takie fizyczne wymagania. Dużo dni zdjęciowych. Ja, jako główna rola, miałam bardzo dużo scen do zagrania. Dla mnie to był dosyć wycieńczający czas. Czy było dużo krwistych scen? - W moim wątku nie jakoś, nie przelewała się ta krew. Jednak charakteryzatorzy musieli jakieś baniaki z krwią mieć.

Nasza reporterka postanowiła zapytać aktorkę o jej triumf sprzed lat. Chodzi dokładnie o rok 2008, gdy to Kulesza sięgnęła po Kryształową Kulę, tańcząc w parze ze Stefano Terrazzino. 2 marca rusza 16. edycja "Tańca z gwiazdami". - Kończąc ten temat, bo to była 17 lat temu, uważam, że wzięcie udziału w "Tańcu z gwiazdami", było jedną z moich lepszych zawodowych decyzji - stwierdziła gwiazda.

"Taniec z gwiazdami". Kogo zobaczymy w 16. edycji programu?

Jak już wspomnieliśmy, 2 marca rusza kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Kto tym razem weźmie udział w walce o Kryształową Kulę? Taneczne popisy zaprezentują: piosenkarki Blanka Stajkow i Magdalena Narożna, jak również influencerka Maria Jeleniewska, artystka kabaretowa Adrianna Borek oraz koszykarz Cezary Trybański. Na parkiecie zobaczymy również liczną reprezentację dziennikarzy w składzie: Maciej Kurzajewski, Tomasz Wolny, Ola Filipek i Magda Mołek oraz aktorów: Filipa Gurłacza, Grażynę Szapołowską i Michała Barczaka.