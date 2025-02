24 lutego odbyła się huczna premiera trzeciej serii serialu "Krew z krwi". Produkcja została wznowiona aż po dziesięciu latach od poprzedniego sezonu, co zaskoczyło wielu widzów. Podczas wydarzenia pojawiły się m.in. Izabela Kuna i Agata Kulesza. Grane przez aktorki postacie: Sandra Kozłowska i Carmen Rota-Majewska przyjaźnią się w produkcji. Niewiele osób jednak wie, że gwiazdy są zżyte również prywatnie.

Izabela Kuna o przyjaźni z Agatą Kuleszą. Często rozmawiają i mogą na sobie polegać

Izabela Kuna w rozmowie z reporterką Plotka podkreśliła, że jej relacja z Agatą Kuleszą to prawdziwa, wieloletnia przyjaźń, która istnieje niezależnie od ich wspólnej pracy na planie. Gwiazda zaznaczyła, że aktorka jest ważną osobą w jej życiu. Artystki często się ze sobą kontaktują, rozmawiają kilka razy dziennie i wspierają w różnych sytuacjach. Przy okazji Kuna wspomniała o zażyłości z inną aktorką - Iwoną Bielską, która również zagrała z produkcji. - (...) My się przyjaźnimy z Agatą bardzo. Podobnie jak przyjaźnię się z Iwonką Bielską. My się przyjaźnimy od lat. Dzisiaj Iwonka była u mnie w domu przed przyjazdem tutaj, z Agatą rozmawiamy kilka razy dziennie. (...) Agata i Iwona są bardzo ważnymi osobami w moim życiu - wyjawiła aktorka w rozmowie z Plotkiem.

Izabela Kuna o zazdrości wśród kobiet. Nie zgadza się ze stereotypami

Izabela Kuna w rozmowie z reporterką Plotka odniosła się także do stereotypów dotyczących rywalizacji kobiet w środowisku aktorskim. Zaznaczyła, że zazdrość jest naturalnym uczuciem obecnym w każdej branży, ale nie oznacza to, że kobiety nie mogą być dla siebie wsparciem. Gwiazda wspomniała, że w przypadku jej i Agaty Kuleszy ich więź oparta jest na wzajemnym zrozumieniu. - (...) To są jakieś takie stereotypy. Tak samo jest w każdym środowisku, że ktoś sobie zazdrości. Zazdrość nie jest zła i to są normalne rzeczy, że ktoś komuś czegoś zazdrości. Nie przeceniałabym tutaj roli kobiet czy mężczyzn, tylko tak jest. Ale na pewno się wspieramy, jesteśmy ze sobą i wiemy o sobie bardzo dużo - wyznała gwiazda w rozmowie z Plotkiem.