Maciej Musiał jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. W przeciwieństwie do jego życia zawodowego, w którym dużo się dzieje i 30-latek co rusz zaskakuje nową rolą w kolejnej produkcji, niewiele wiadomo na temat jego prywatności. Aktor sukcesywnie ukrywa zwłaszcza sferę miłosną, przez co dla jego fanów ta kwestia pozostaje jedynie w sferze spekulacji. Teraz sam zainteresowany zabrał głos w tej sprawie.

Zobacz wideo To dlatego Musiał nie pokazuje związku w mediach. Ceni jedną rzecz

Maciej Musiał skrywa przed światem swój związek. Ujawnił, jakie ma ku temu powody

Musiał od lat cieszy się sporą sympatią wśród fanów. Aktor niedawno podbił serca internautów nietypową aukcją WOŚP, w której do wygrania było sprzątanie mieszkania zwycięzcy aukcji. Okazale wygląda także jego kariera aktorska. Popularnością cieszy się kolejny sezon serialu "Krew z krwi" z jego udziałem, zaś od 2024 roku Musiała można oglądać u boku Marii Dębskiej w serialu "Śleboda".

W rozmowie z Plotkiem Maciej Musiał wyjaśnił, dlaczego stroni od obnoszenia się swoją prywatnością w mediach, wiedząc, że w przeszłości każdy jego związek był szeroko komentowany w mediach. Aktor w dość oszczędnych słowach wytłumaczył, że to, co najcenniejsze, pragnie zatrzymać tylko dla siebie. - Staram się mieć coś dla siebie i czuć się komfortowo w tej przestrzeni swojego życia. W momencie, kiedy media mają wszędzie dostęp, to pozbywasz się czegoś wyjątkowego. Niesie to za sobą różne zagrożenia. Cenię sobie tę prywatność - powiedział w rozmowie z Weroniką Zając, reporterką Plotka.

Maciej Musiał obchodził urodziny. Komentarze pod życzeniami od mamy to hit

11 lutego Maciej Musiał świętował 30. urodziny. Z tej okazji mógł liczyć na poruszające życzenia od mamy. Nie jest żadną tajemnicą, że mają ze sobą bardzo bliskie relacje. "30 lat! A jakby jeden dzień! Kocham najmocniej Maciuś" - mogliśmy przeczytać pod postem Anny, do którego dołączono serię zdjęć mamy z synem. Ciepłymi słowami podzielili się także internauci. "Taka relacja to jest złoto", "Czyli syn zaczyna być w tym samym wieku co pani", "Wyglądacie państwo jak rodzeństwo! Zdróweczko" - pisali.