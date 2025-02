Jolanta Kwaśniewska triumfowała na gali Bestsellery Empiku. Była pierwsza dama otrzymała wyróżnienie w kategorii "Literatura faktu". - Oj, niespodzianka, słuchajcie. Bardzo pięknie dziękuję za tę nagrodę. (...) Pozwólcie, że podziękuję mężowi. Zafundował mi przez pół mojego życia polityczny rollercoaster. Gdyby nie te dziesięć lat spędzonych w pałacu prezydenckim, nie byłoby tych wszystkich historii - mówiła ze sceny. Sam proces powstawania książki nie był wcale łatwy. W rozmowie z Plotkiem Kwaśniewska opowiedziała o tym, co stanowiło największe wyzwanie.

Jolanta Kwaśniewska pozazdrościła książki mężowi? To wtedy wzięła się za pisanie

Była pierwsza dama wiedziała, że książka może osiągnąć spory sukces. - Przyznam szczerze, że myślę, że było bardzo duże oczekiwanie na tę książkę. Ja tak mówiłam w różnych wywiadach, że się przymierzam, że powolutku, powolutku - zaczęła. Okazało się, że dobrą motywacją do podjęcia działań była premiera książki byłego prezydenta.

Potem okazało się, że książkę napisał mój mąż. Przyszedł taki moment, że doszłam do wniosku, że muszę te swoje niesamowite historie i sytuacje, w jakich się znalazłam po prostu opisać, ponieważ w wielu sytuacjach byłam sama i na ten temat nie mógł nic powiedzieć ani mój małżonek, ani Oleńka, ani współpracownicy

- opowiadała.

- Wszystko by przepadło, gdyby pani prezydentowa nie chciała tej książki zrobić - dodała współtwórczyni biografii Emilia Padoł.

Jolanta Kwaśniewska zdradza, co było najtrudniejsze w pisaniu książki

Kwaśniewska nie ukrywa, że największym problemem było znalezienie wolnego czasu. Praca nad taką książką wymaga ogromnej uwagi. - Spotkałyśmy się kilkadziesiąt razy i to były takie spotkania koło dwóch, trzech godzin najczęściej. Przyznam szczerze, że takie mówienie o czasem takich sprawach trudnych dla mnie, takich spod serca, gdzieś tam pewne kwestie wyciągałam... Myślę, że to było takie... może nie stresujące, bo to był taki moment, że wiedziałam, że muszę tę książkę napisać prawdziwie albo w ogóle jej nie pisać - mówiła w rozmowie z Plotkiem.