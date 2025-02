Cezary i Edyta Pazura tworzą udane małżeństwo już od 2009 roku. 37-latka jest przy tym drugą żoną znanego aktora, z którym wychowują wspólnie trójkę dzieci - najstarszą Amelię, Antoniego Józefa oraz najmłodszą z rodzeństwa Ritę. Pazurowie nie stronią przy tym od mediów społecznościowych i ich obserwatorzy mogą na bieżąco dowiadywać się, co dzieje się u ich ulubionej pary. 18 lutego małżeństwo pojawiło się na gali Bestsellerów Empiku.

Cezary Pazura opowiedział o związku z żoną. "Różnica wieku jest, ale..."

Podczas kulturalnego wydarzenia z Cezarym Pazurą udało się porozmawiać redaktorce Plotek.pl. Aktor, którego żona stała nieopodal wyjawił nam jego receptę na udany związek oraz nieznane dotąd szczegóły ich relacji. - Wszystko zawiera się pod tym jednym zaczarowanym słowem "miłość". To jest bardzo głębokie słowo i tam musi być wszystko: współpraca, równość, zachwyt nad sobą, umiejętność kompromisu, umiejętność bycia za sobą na co dzień, umiejętność zaskakiwania siebie... - zaczął wymieniać Pazura, odwołując się do związku z Edytą. Wtem dopytaliśmy aktora także o często poruszaną, w kwestii jego małżeństwa, różnicę wieku. Między Cezarym, a jego ukochaną żoną jest 26 lat różnicy.

Odczuwam swój wiek. Żony wieku nie odczuwam, on tylko jest dobry dla mnie. (...) Czasami łapiemy się na tym, że ja coś mówię 'pamiętasz, jak tam było kiedyś', a Edytka mówi 'wiesz, mnie wtedy na świecie nie było'. A no to mówię rzeczywiście... (...) Łapiemy się na tym, że ta różnica wieku jest, ale ona w ogólnie nie gra żadnej roli w naszym życiu

- opowiedział dla Plotka aktor, a uśmiech na samo wspomnienie o żonie nie znikał z jego twarzy.

Małżonkowie przeżyli niedawno chwile grozy. Edyta Pazura wylądowała w tajskiej klinice

Przypomnijmy, że zaledwie w połowie lutego Edyta Pazura zniknęła na pewien czas z mediów społecznościowych, będąc w trakcie pobytu z mężem w Tajlandii. Gdy celebrytka powróciła okazało się, że ma założony za uchem opatrunek. Szybko wytłumaczyła, co się stało. "Trochę mniej mnie było ostatnio, bo dzisiaj wylądowałam w tajskiej klinice z zakażeniem. Zaczęło się w sumie od drobnostki, a zakończyło na lekarzach i antybiotyku. Miałam zaplanowane zwiedzanie i rozpisywanie kolejnych nut zapachowych z Tajlandii, a tu niespodzianka" - przekazała na InstaStories Pazura.