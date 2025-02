Kwiat Jabłoni od siedmiu lat działa na polskim rynku muzycznym. Kasia Sienkiewicz i Jacek Sienkiewicz to rodzeństwo, które wspólnie założyło zespół. Nie da się ukryć, że od dłuższego czasu duet odnosi ogromne sukcesy. Krążki brata i siostry otrzymały status platynowych płyt. Kasia i Jacek muzykę mają we krwi, głównie przez znanego tatę. Czy planują jednak się rozdzielić i zacząć solowe kariery? Kasia Sienkiewicz w rozmowie z Plotkiem rozwiała wszelkie wątpliwości.

Kasia Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni szczerze o pracy z bratem. Jakie ma plany na przyszłość?

18 lutego o 20.00 rozpoczęła się gala Bestsellerów Empiku. Na wydarzenie przybyły polskie gwiazdy. Wśród nich pojawiła się Kasia Sienkiewicz. W rozmowie z Plotkiem opowiedziała o tym, jak wygląda jej praca z bratem. Przyznała, że posiadanie rodzeństwa to najlepsze, co jej się przytrafiło. Dodała, że jest wiele osób, które zyskały popularność, występując w duecie właśnie z bratem lub siostrą. Kasia została zapytana też o to, czy planuje karierę solową i rezygnację z zespołu. Artystka nie zamierza odchodzić z duetu.

Kwiat Jabłoni nadal funkcjonuje, ale ja mam wielką nadzieję, żeby wydać coś swojego, brać udział w projektach muzycznych osobno, pierwszy raz zdarzyło mi się to z zespołem T.Love. Teraz ogromnie się cieszę, że z Wiktorem (Dydułą - przyp. red.) coś zaśpiewam, bo bardzo, bardzo potrzebuję też tego, żeby robić swoje rzeczy muzyczne. Z bratem często musimy iść na kompromisy, więc fajnie zrobić coś swojego

- podkreśliła.

- Chciałabym zrobić piosenkę, która jest tylko moja - dodała w wywiadzie z Plotkiem.

Kasia Sienkiewicz błyszczała na gali Bestsellerów Empiku. Ekspert ocenił jej stylizację

Kasia Sienkiewicz pojawiła się na gali Empiku w wyjątkowej stylizacji. Jej wygląd na prośbę Plotka ocenił Michał Musiał, stylista fryzur i redaktor modowy. "Tym razem poszła na całość i postawiła na bardzo modny w tym sezonie burgund. Cekinowa kreacja doskonale wpisała się w charakter wydarzenia i świetnie podkreśliła sylwetkę artystki" - stwierdził. To jednak nie wszystko. Okazało się, że Kasia kolejny raz pokazała, że ma wyczucie stylu. "Złote, wiązane sandałki na szpilce fenomenalnie korespondowały ze zmysłowym burgundem. Warto zwrócić uwagę także na fryzurę - mamy tutaj do czynienia z subtelnymi falami, które wyglądają bardzo naturalnie. Teraz tak właśnie się czeszemy - lekko i bez zbędnego wymuszenia" - podsumował. ZOBACZ TEŻ: Arbuz kością niezgody. Kasia Sienkiewicz zaskoczona: Mój obiad okazał się sprawą rangi ogólnokrajowej