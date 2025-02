Ekspert wybrał najlepsze stylizacje Bestsellerów Empiku

We wtorek 18 lutego o 20.00 rozpoczęła się gala Bestsellerów Empiku, na którą tłumnie przybyły polskie gwiazdy. Na czerwonym dywanie pozowały między innymi Doda, Joanna Opozda, Roxie Węgiel, Małgorzata Ostrowska, a nawet Jolanta Kwaśniewska. Celebryci zaprezentowali się w wyjątkowo oryginalnych kreacjach. Michał Musiał, stylista fryzur i redaktor modowy wybrał dla Plotka trzy najlepsze stylizacje.

Bestsellery Empiku. To oni zabłysnęli na czerwonym dywanie. Ekspert nie ma wątpliwości

Michał Musiał wyróżnił trzy stylizacje gwiazd, które pojawiły się na tegorocznej gali Bestsellerów Empiku. Co ciekawe, wszyscy wskazani artyści należą do młodego pokolenia. Ekspert modowy jako pierwszą wskazał Polę Błasik. Kreacja aktorki wyróżniała się prostotą. "Zdecydowała się na jasną, cekinową sukienkę maxi o nowoczesnym kroju. Swobodny fason doskonale wpisał się w aktualne trendy i prezentował się naprawdę dobrze. Stylizację doskonale ograły dodatki - zabudowane, metaliczne klapki z kwadratowym czubkiem i asymetryczne kolczyki. Patrząc na aktorkę trudno się do czegokolwiek przyczepić. Widać, że całość została doskonale przemyślana" - stwierdził redaktor modowy. Michał Musiał wyróżnił też Kasię Sienkiewicz.

Tym razem poszła na całość i postawiła na bardzo modny w tym sezonie burgund. Cekinowa kreacja doskonale wpisała się w charakter wydarzenia i świetnie podkreśliła sylwetkę artystki

- ocenił. "Złote, wiązane sandałki na szpilce fenomenalnie korespondowały ze zmysłowym burgundem. Warto zwrócić uwagę także na fryzurę - mamy tutaj do czynienia z subtelnymi falami, które wyglądają bardzo naturalnie. Teraz tak właśnie się czeszemy - lekko i bez zbędnego wymuszenia. Wokalistka po raz kolejny udowodniła, że ma doskonałe wyczucie stylu" - podsumował.

W gronie najlepiej ubranych znalazł się także mężczyzna. "Robotę zrobiły tutaj buty"

Michał Musiał zwrócił też uwagę na kreację Ralpha Kamińskiego, który uwielbia bawić się modą i własnym wizerunkiem. Na gali Bestsellerów Empiku po raz kolejny zaprezentował się w nowej odsłonie. "Pokazał się w nieco bardziej swobodnym wydaniu. Wybrał granatową koszulę w grochy i szerokie jeansy. Niby prosto, aczkolwiek bardzo stylowo. Stało się tak z całą pewnością za sprawą niecodziennych dodatków - robotę zrobiły tutaj buty tabi i niewielka torebka dodająca stylizacji wyjątkowego charakteru. Na uwagę zasługują także ciemne okulary, które z pewnością nie były dziełem przypadku. Godna komentarza jest także fryzura - gładko zaczesane do tyłu włosy świetnie wyważyły całość. Wokalista z pewnością należał do grona najlepiej ubranych mężczyzn podczas wydarzenia" - ocenił ekspert.