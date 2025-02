17 lutego Andrzej Duda świętował Dzień Kota i na instagramowym koncie opublikował zdjęcie "ulubieńca Agaty" - kota o imieniu Tinek. Już dzień później prezydent miał kolejny powód do świętowania. 18 lutego polityk i pierwsza dama obchodzą bowiem 30. rocznicę ślubu. O to, w jaki sposób mogą się cieszyć tak imponującym stażem małżeńskim, zapytaliśmy psycholożkę i seksuolożkę Magdalenę Chorzewską, która występowała w roli ekspertki w formacie stacji TVN - "Ślub od pierwszego wejrzenia".

REKLAMA

Zobacz wideo Sablewska ocenia stylizacje księżnej Kate i Agaty Dudy

Andrzej Duda i Agata Duda 30 lat po ślubie. Co powinni robić dalej?

Andrzej Duda i Agata Duda 18 lutego 1995 roku zdecydowali się na ślub kościelny (warto nadmienić, że ślub cywilny wzięli 21 grudnia 1994 roku). Z okazji jubileuszu Agata Duda opublikowała nawet zdjęcie z dnia ślubu, na którym widać, jak całuje wówczas świeżo upieczonego męża. "Dziś celebrujemy 30. rocznicę ślubu, wspólnej drogi i miłości!" - napisała pierwsza dama (wspomniany kadr znajdziecie TUTAJ).

O to, jak wytrwać w tak imponującym stażu małżeńskim, zapytaliśmy psycholożkę i seksuolożkę Magdalenę Chorzewską. Ekspertkę dopytywaliśmy także o to, czy ma jakieś rady dla pary prezydenckiej. "Nie ma jednej reguły, ale uniwersale rady to: wzajemne dbanie o siebie, troska, ciekawość, robienie update'ów (każdy z nas się zmienia i my w związkach też się zmieniamy)" - wyliczała.

Ponadto psycholożka znana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wspomniała o tym, jak sobie z ewentualnymi kryzysami. "W trakcie trwania tak długiego związku oczywiście zdarzają się kryzysy i warto być na to gotowym. Te kryzysy są rozwojowe. Bardzo ważne jest także umiejętne mówienie i słuchanie o swoich potrzebach, a także szacunek i akceptacja" - podkreśliła.

Na tym nie koniec. Psycholożka wskazała, na jakie inne aspekty zwracać uwagę, by można było mówić o szczęśliwych i zdrowych relacjach małżeńskich. "Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma dobrych związków bez trudnych rozmów i ja się z tym zgadzam. Warto także dbać o wspólny czas, a to bywa trudne, bo ludzie często odpuszczą randki i wspólne wieczory. Taki związek musimy traktować jak długi dystans, jak maraton. W trakcie trasy każdy może mieć lepsze i gorsze momenty, ale pamiętajmy, że biegniemy razem" - usłyszeliśmy.

Nieznane kulisy małżeństwa Andrzeja i Agaty Dudów

O prywatnym życiu Agaty Dudy media piszą dosyć rzadko. Wszystko dlatego, że pierwsza dama jest osobą milczącą. Nie zabiera też głosu w sprawach ważnych. Dziennikarz Andrzej Stankiewicz jakiś czas temu na antenie Onetu przytoczył jednak zaskakującą anegdotę na temat relacji, jakie łączą Agatę i Andrzeja Dudów. Opowiedział o sytuacji, która miała mieć miejsce podczas kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, kiedy polityk w 2020 roku starał się o reelekcję na urząd prezydenta. Agata Duda towarzyszyła mężowi podczas jednej z podróży samolotem. To wówczas miały jej puścić nerwy, kiedy usłyszała, jak Joachim Brudziński krzyczy na jej męża.

Wtedy Agata Kornhauser-Duda miała odebrać mężowi słuchawkę z ręki i rzucić do rozmówcy z drugiej strony słuchawki: "Andrzej nie ma teraz czasu rozmawiać" i się rozłączyć. A potem miała też zwrócić się do prezydenta: "Pozwalasz się bardzo źle traktować. Nie będę z tobą jechała w jednym samochodzie…". I słuchaj, podobno zeszli z samolotu i ona nie chciała z nim wsiąść do jednego samochodu

- opowiadał Stankiewicz.