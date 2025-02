Andrzej Duda w sierpniu 2025 roku kończy drugą kadencję jako prezydent. Na jego miejsce znalazło się kilku chętnych. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki czy Szymon Hołownia to tylko początek listy. Jak wiemy, jej skład może ulec zmianie, bowiem termin zgłaszania kandydatur upływa 4 kwietnia. Wybory odbędą się w niedzielę 18 maja i jak podają najnowsze sondaże, liderem pozostaje kandydat Koalicji Obywatelskiej. O ocenę wizerunku tych trzech wymienionych kandydatów poprosiliśmy Martę Rodzik. Zobaczcie, na co zwróciła uwagę specjalistka do spraw PR.

Rafał Trzaskowski wie, jak wykorzystać social media

Rafał Trzaskowski oficjalnie ruszył z kampanią 16 stycznia. Od tego czasu regularnie pojawia się w mediach, a także jest niezwykle aktywny w internecie. 12 lutego wprowadził nawet ważną zmianę na profilu na Instagramie: dodał nowe zdjęcie profilowe. I to on zdaniem Marty Rodzik radzi sobie najlepiej w social mediach z wymienionych trzech kandydatów na prezydenta. Dlaczego? "Jeśli chodzi o popularność w social mediach, to tu wygrywa pan Rafał Trzaskowski (jego profil śledzi 441 tys. obserwatorów - przyp. red.). Myślę, że wynika to z tego, że od kilku lat jest prezydentem stolicy. I jego decyzje, jakie podejmował, były znaczące, jego zachowania i sposób mówienia oraz styl ubierania bardzo się zmieniły na plus. Wizerunek, jaki sobie zbudował przez czynne poczynania polityczne, sprawiły, że zyskał zaufanie wielu Polaków" - dowiedzieliśmy się od ekspertki. Zwróciła także uwagę, że 53-letni prezydent Warszawy zaliczył jednak kilka wpadek.

Oczywiście były też ruchy, które pokazały, że odbiór był odwrotny od zamierzonego.

"Nawiązuję tu do nagrania z Zenkiem Martyniukiem. Ten materiał wideo pobudził odbiorców do negatywnych komentarzy. Jakby na siłę poszukiwanie dotarcia do grupy odbiorców, u których ma najmniejsze poparcie" - zauważyła Rodzik. Wspomniany film pojawił się na profilu na Instagramie Trzaskowskiego 16 stycznia, a pod nim zawrzało.

Karol Nawrocki - jego profil na Instagramie śledzi 19 tys. użytkowników

Karol Nawrocki jest wskazywany jako największy rywal Rafała Trzaskowskiego w walce o urząd prezydenta. Polityk popierany przez Prawo i Sprawiedliwość nie był wcześniej szerzej znany, ale odkąd ujawniono, że to on wystartuje w wyborach, coraz częściej dowiadujemy się o jego przeszłości. Głośno zrobiło się o m.in. "apartamencie Nawrockiego". Mężczyzna jest mocno promowany w prawicowych mediach, zwłaszcza TV Republika dba o to, żeby zdobyć dla niego sympatię swoich fanów.

Za to na Instagramie na dzień 13 lutego (godz. 16:03) ma "zaledwie" 205 postów (Trzaskowski - 2122). Marta Rodzik zwróciła uwagę na to, że "doskonale trafił do odbiorców pomimo małej popularności w mediach społecznościowych". Specjalistka od PR-u przy okazji szerzej oceniła Karola Nawrockiego. Na co zwróciła uwagę?

Myślę, że pan Karol Nawrocki podczas pierwszej przemowy nie wypadł najlepiej – nie do końca był przygotowany merytorycznie, a garnitur nie był dopasowany do sylwetki kandydata. Gesty werbalne są w przemowach bardzo znaczące, a pan Karol zbyt często posługuje się tą komunikacją. Z czasem zostały naprawiane błędy wizerunkowe, ale nie od razu Kraków zbudowano

- powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Specjaliści ze sztabu 41-letniego Karola Nawrockiego znaleźli już jednak kolejny sposób na ocieplenie jego wizerunku. 10 lutego profil na Instagramie założyła jego żona Marta.

Szymon Hołownia. To on, zdaniem specjalistki, musi włożyć najwięcej pracy

Postanowiliśmy także zapytać Martę Rodzik o Szymona Hołownię, który przebojem wszedł do polityki. Wcześniej dziennikarz i prowadzący "Mam talent!", dziś Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i kandydat na prezydenta. Gdy 13 listopada 2023 roku został wybrany na pełnienie urzędu, internauci byli zachwyceni. Później przyciągał tłumy, które śledziły relacje online z posiedzeń Sejmu. Z czasem jednak jego gwiazda zaczęła słabnąć. Choć jego profil na Instagramie śledzi prawie 700 tys. użytkowników, czyli ma najwięcej obserwatorów wśród ocenianych przez specjalistkę od PR-u polityków, to Marta Rodzik jednak to właśnie jego wskazała, jako kandydata na prezydenta, który musi najwięcej popracować.

W rozmowie z Plotkiem skupiła się na jego zachowaniu. "Jeden z najbardziej kontrowersyjnych w swoich zachowaniach i ciętym języku kandydatów na prezydenta. Wizerunkowo w przypadku pana Szymona Hołowni trzeba by było wykonać najwięcej pracy. Jego gesty podczas przemowy pokazują, jak bardzo się stresuje podczas wystąpień publicznych (pozycja zamknięta – ręce złożone, pocieranie palców – jest oznaką stresu). Pomimo tego, że jest bardzo pewny siebie podczas mowy – odbiorcy często odbierają go jako osobę wręcz arogancką przez proste słownictwo i wysoki ton głosu. Jeśli chodzi o strój – to tutaj zawsze stonowane kolory garniturów w odcieniach granatu, które są bezpieczne w odbiorze" - dowiedzieliśmy się od Marty Rodzik. A w galerii na górze strony znajdziecie ich zdjęcia.