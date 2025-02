12 lutego na profilu Rafała Trzaskowskiego pojawiło się nowe zdjęcie profilowe. Prezydent Warszawy pokazał się wyborcom w dość formalnej odsłonie. Na ujęciu widzimy go w białej koszuli, granatowym garniturze oraz pasującym do całości krawacie w drobne wzory. Samą fotografię wykonano na białym tle. Taka zmiana może nie być przypadkowa. Ekspertka od PR-u i budowaniu wizerunku przyjrzała się bliżej temu nieoczekiwanemu zagraniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzaskowski punktuje dziennikarza wPolsce24. Został nagrodzony brawami

Rafał Trzaskowski wiedział, co robi. Ekspertka doszukała się znaczącej zmiany

W rozmowie z Plotkiem Marta Rodzik zwróciła uwagę na jeden ważny element w nowej fotografii Trzaskowskiego. "Zmiana zdjęcia Rafała Trzaskowskiego jest znacząca, ponieważ przez zbliżenie, rozświetlenie zdjęcia i jego odświeżenie chce pokazać swoją nową wersję" - tłumaczyła. Ekspertka nie ma wątpliwości, że może to być związane z założeniem profilu przez żonę kontrkandydata Karola Nawrockiego. "Jest to strategia, która pokazuje, jak kandydaci obserwują swoje kampanie w mediach społecznościowych. Budowanie wizerunku w mediach społecznościowych to część kampanii prezydenckiej, która jest prowadzona również przez ich najbliższych". Oba zdjęcia Trzaskowskiego znajdziecie na końcu artykułu.

Marta Nawrocka z przytupem weszła w świat mediów społecznościowych

Przypomnijmy, że profil Marty Nawrockiej został założony 10 lutego. "Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol i Państwo możecie na mnie liczyć" - pisała pod pierwszym zdjęciem. Analizy tym razem podjęła się Agata Krypczyk, specjalistka do spraw wizerunku politycznego online. - Od razu bardzo mocno widać profesjonalizację wizerunku kandydatki na pierwszą damę - powiedziała Krypczyk. - Profesjonalne zdjęcie, jednak dobrze dobrane wizerunkowo - ani zbyt "sztywne", ani zbyt kobiece. Skromny wygląd i ubiór i brak nadmiernego wygładzenia twarzy pokazują ją w bardzo naturalnym świetle. Do tego opis, w którym bardzo mocno podkreśla wartości prorodzinne, a w pierwszym poście komunikuje, że zdecydowała się zawiesić swoją karierę zawodową, aby w pełni wspierać męża. Jej zaangażowanie w kampanię oraz decyzja o zawieszeniu kariery zawodowej świadczą o silnym wsparciu i partnerstwie w ich związku - podkreśla specjalistka w rozmowie z Plotkiem.