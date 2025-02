Żona Karola Nawrockiego, który kandyduje na prezydenta Polski z ramienia PiS, założyła konto na Instagramie. Jak na razie dodała dwa posty - oba dotyczą kampanii wyborczej jej męża. Poinformowała, że obecnie swoją karierę odstawiła na dalszy tor. "Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze. Na czas kampanii wyborczej zawiesiłam swoje życie zawodowe, zatem bez wątpienia Karol i Państwo możecie na mnie liczyć. Oczywiście w tym czasie chciałabym poznać was, ale też mam nadzieję, że wy poznacie mnie. Do zobaczenia!" - napisała Marta Nawrocka. Zapytaliśmy ekspertkę od wizerunku politycznego, czy to dobre posunięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Nawrocki ostro o Trzaskowskim: To jest chorągiewa

Specjalistka do spraw wizerunku politycznego o Marcie Nawrockiej: Mocno widać profesjonalizację wizerunku

Nie od dziś wiadomo, że kandydat na prezydenta, który ma u swego boku wspierającą żonę, zyskuje w oczach wyborców. Jak ocenia Agata Krypczyk, specjalistka do spraw wizerunku politycznego online, obecność żony Nawrockiego wpływa na jego wizerunek, buduje emocjonalne relacje, a nawet poszerza elektorat. - Kandydatka na pierwszą damę pełni symboliczną, ale istotną rolę, szczególnie w Polsce, gdzie tradycyjnie postrzega się prezydenta nie tylko jako polityka, ale też jako osobę reprezentującą wartości rodzinne i społeczne - powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Jak jest z Martą Nawrocką, która zadebiutowała na Instagramie w mocno politycznym wydaniu?

Od razu bardzo mocno widać profesjonalizację wizerunku kandydatki na pierwszą damę

- ocenia Agata Krypczyk. - Profesjonalne zdjęcie, jednak dobrze dobrane wizerunkowo - ani zbyt "sztywne", ani zbyt kobiece. Skromny wygląd i ubiór, brak nadmiernego wygładzenia twarzy, pokazują ją w bardzo naturalnym świetle. Do tego opis, w którym bardzo mocno podkreśla wartości prorodzinne, a w pierwszym poście komunikuje, że zdecydowała się zawiesić swoją karierę zawodową, aby w pełni wspierać męża. Jej zaangażowanie w kampanię oraz decyzja o zawieszeniu kariery zawodowej świadczą o silnym wsparciu i partnerstwie w ich związku - podkreśla specjalistka.

Marta Nawrocka pomoże mężowi ocieplić wizerunek? Ekspertka nie ma wątpliwości

Żona Karola Nawrockiego ma mu pomóc zatrzeć ślady jego dotychczasowych wpadek. - Tym bardziej budowanie jej wizerunku jest ważne, bo już pojawiły się informacje między innymi o wychowywaniu dziecka z poprzedniego związku Marty Nawrockiej. Mamy tu również zagranie młodością i świeżością w tej kampanii, szczególnie że w ostatnim czasie wyszło wiele kontrowersyjnych faktów na temat działalności Karola Nawrockiego - między innymi afera hotelowa, która osłabiła jego wizerunek jako przejrzystego kandydata - mówi nam Agata Krypczyk.

Specjalistka ds. wizerunku politycznego zauważyła także przeciwieństwo do zachowania Agaty Dudy, aktualnej pierwszej damy, która nie zawsze wzbudza pozytywny odbiór. - Tu także można zauważyć wyraźną kontrę do dotychczasowego wizerunku Agaty Dudy, który po dwóch kadencjach męża stała się postrzegana jako osoba milcząca, niedostępna, a jej wizerunek głównie budowały prześmiewcze memy - zauważa ekspertka.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pierwsza żona Brzoski ujawniła prawdę o okolicznościach rozstania. "Przygniotły mnie"

Marta Nawrocka kontra Małgorzata Trzaskowska

Jak zwraca uwagę ekspertka, Marta Nawrocka ruch z Instagramem mogła podpatrzeć od żony kontrkandydata jej męża. Żona Rafała Trzaskowskiego także przez ostatnich kilka tygodni mocno wspierała męża w kampanii, a w poprzedniej w 2020 roku intensywnie prowadziła media społecznościowe, gdzie wszystko relacjonowała, dzieląc się też własnymi przemyśleniami i podkreślając wsparcie dla męża. Profil Małgorzaty Trzaskowskiej obecnie ma 114 tys. obserwatorów.

Najwyraźniej sztab wyborczy kandydata Karola Nawrockiego mocno zainspirował się tym działaniem i postanowił powtórzyć sukces Małgorzaty, która odbierana jest przez społeczeństwo jako ciepła i przyjazna osoba

- mówi Plotkowi Agata Krypczyk. Zwraca też uwagę na ostatnią ankietę dla "Wprost", w której zapytano Polaków o wymarzoną pierwszą damę. Większość wypowiedziała się w kategorii "Żadna z wymienionych/nie mam zdania". Ale Małgorzata Trzaskowska zyskała w sondażu poparcie rzędu 26,6 proc. Trzecie miejsce i 13,3 proc. poparcia należą do Marty Nawrockiej, żony wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego. - Różnica jest duża, dlatego powstanie profilu Marty Nawrockiej może być pokłosiem tego sondażu i zdecydowanie mniejszej rozpoznawalności - dodaje ekspertka.