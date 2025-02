Maciej Musiał kończy 11 lutego 2025 roku 30 lat. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej utalentowanych młodych aktorów zawitał na nasze ekrany już w wieku zaledwie kilku lat. Choć Musiała mogliśmy oglądać w "Plebanii" czy "Ojcu Mateuszu", to największą sławę przyniosła mu rola Tomka Boskiego w "Rodzince.pl". Oprócz występów w telewizji, jak i w formatach kinowych, Maciej chętnie pokazuje się na imprezach i różnych wydarzeniach, gdzie może pochwalić się dobrze skomponowanymi stylizacjami. Jak mogliśmy stwierdzić wraz z ekspertem - Matejem Pakulskim, znany szerzej w sieci jako Matej - Fashion Guy, styl Macieja ewoluował wraz z nim, "zarówno pod względem dojrzałości, jak i zmieniających się trendów w modzie".

Tak zmieniał się styl Macieja Musiała. To podróż przez najaktualniejsze trendy

Stylowi Macieja Musiała zaczęliśmy się przyglądać przede wszystkim od początku jego występów w "Rodzince.pl". Aktor prędko zdobył miano "bożyszcza nastolatek", w czym zdecydowanie pomógł mu sposób ubiera się - trafiający w obecne trendy i królując pośród młodych. "Na początku swojej kariery Musiał często wybierał bardziej dopasowane ubrania, które były modne w latach 2010-2015. W tamtym okresie królowały wąskie jeansy typu rurki, które stały się jego znakiem rozpoznawczym" - wymienia ekspert.

Często łączył je z koszulami, skórzanymi kurtkami i klasycznymi sneakersami, co nadawało mu lekko rockowego, ale wciąż schludnego i eleganckiego wyglądu. Była to stylizacja typowa dla młodych aktorów tamtego okresu - dopracowana, ale nieprzesadzona

- dodał znawca. Maciek stawiał wtedy również częściej na kolorowe stylizacje, w których nie obawiał się eksperymentować. Wspominane przez specjalistę wąskie jeansy wraz z dopasowanymi marynarkami przez pewien czas stanowiły dla Musiała typowy ubiór na wszelakie okazje - poczynając od premier filmów, przez prezentacje ramówek stacji, aż po uczestniczenie w pokazach mody.

Maciej Musiał w 2012 roku Fot. KAPiF

W kolejnych latach aktor zaczął przechodzić swoistą metamorfozę. Możemy zauważyć, że powoli rezygnował z dopasowanych ubrań i swojej typowej stylizacji. "Z biegiem lat Maciej Musiał nie tylko dojrzał, ale i dostosował swój styl do panujących trendów. Moda przeszła metamorfozę - dopasowane ubrania ustąpiły miejsca luźniejszym krojom, a on sam zaczął czerpać inspiracje ze streetwearu" - komentuje dla Plotka Matej Pakulski. W garderobie Musiała coraz częściej zaczęła pojawiać się czerń, która z czasem zdominowała wiele z jego kreacji. Aktor potrafił jednak zawsze zaskoczyć. W pamięci może zapisać się wiele z jego stylizacji, w których mieszał elegancję z modą uliczną - garnitur i czapka daszkiem, marynarka i czerwone, obszerne sportowe buty, czy elegancka biała koszula z elementem wzoru skóry węża. W niektórych przypadkach modowe eksperymenty wychodziły Musiałowi bardziej na plus, podczas gdy w innych zdecydowanie na minus.

Maciej Musiał w 2015 roku Fot. KAPiF

Maciej Musiał wyraźnie "czuje modę". Czy zostanie kolejną męską ikoną stylu?

Do najlepszych stylizacji Musiała możemy zaliczyć jego kreacje z ostatnich lat. Choć już wcześniej aktor zwracał na siebie uwagę ubiorem, jego dopracowane i przy tym najczęściej w pełni czarne stylizacje przyciągają i cieszą oko - czy to Maciej pojawi się na premierze filmu, czy też paparazzi przyłapią go na spacerze w centrum Warszawy.

Dziś można go zobaczyć w szerokich jeansach, oversizowych bluzach, marynarkach w stylu vintage czy popularnych sneakersach. W jego stylizacjach widać wpływy światowej mody ulicznej - warstwowe zestawy, nieoczywiste połączenia i luz, który dodaje charakteru

- omawia ekspert. Aktor decyduje się przy tym często na produkty marek z wyższej półki. Sądzimy, że łatwo przychodzi mu jednak łączenie ich z modą vintage, która także musi być obecna w jego szafie. "Lubi luksus. Ceni sobie markę Moncler, MCM czy nieco tańszy, ale nadal z wyższej półki - Hugo Boss" - zaznacza znawca.

Maciej Musiał w 2024 roku Fot. KAPiF

"Mimo że jego styl zmienił się na przestrzeni lat, jedno pozostaje niezmienne - Maciej Musiał zawsze ubiera się zgodnie z panującymi trendami i potrafi dopasować modę do swojego charakteru" - dodaje Matej Pakulski. Zdaniem eksperta garderoba aktora stała się przy tym mniej formalna, a bardziej wygodna i nowoczesna. "To pokazuje, że Maciej Musiał doskonale czuje modę i umiejętnie podąża za jej zmianami, nie tracąc przy tym swojego wyczucia stylu" - podsumował. Naszym zdaniem Musiał jest na dobrej drodze, by w przyszłości trafić do zasłużonego grona najlepiej ubranych Polaków. Dotychczasowo wśród nich wymienia się m.in. Oliviera Janiaka, Piotra Kraśko, Grzegorza Krychowiaka, czy Piotra Stramowskiego.

Najlepsza stylizacja Macieja Musiała? Ciężko wybrać jedną

Zważając na dobry gust, którym charakteryzuje się Maciej, trudno jest określić tylko jedną kreację, która byłaby uznawana za jego "najlepszą". Możemy jednak stwierdzić, że do faworytów Plotka należą monochromatyczne stylizacje aktora. Musiał stawiał na nie m.in. prowadząc 15. edycję "The Voice od Poland" w drugiej połowie 2024 roku. Wśród naszych ulubionych znalazła się stylizacja, w której aktor zdecydował się na czarny i luźny garnitur z dwurzędową marynarką. Choć na pierwszy rzut oka mógł on wydawać się po prostu poprawny, Maciej zestawił garnitur z koszulką polo w podobnym kolorze, której widoczne rozpięte guziki dodały pazura całej kreacji. Należy tu wspomnieć także o subtelnej srebrnej biżuterii - kolczyku i łańcuszku, które dopełniły świetną stylizację. Możecie się jej przyjrzeć poniżej.