21 stycznia 2025 roku Krzysztof Stanowski postanowił zwrócić się do Polaków za pośrednictwem "orędzia", jakie wygłosił. Szef Kanału Zero oznajmił, że potwierdza medialne spekulacje i zamierza wystartować w nadchodzących wyborach prezydenckich. Dziennikarz ma już za sobą drugie orędzie, w którym stwierdził, że wyniki wyborów są dyktowane przez sondaże, które manipulują opinią publiczną i dają wrażenie, że tylko dwie siły polityczne mają szansę na sukces. "W jaki sposób rządzi się dzisiaj w Polsce? Przez sondaże. Przez konsekwentne, metodyczne wpływanie na waszą podświadomość. Przez znajomość ludzkiej natury. Przez obliczone pod sondaże antagonizowanie, bo antagonizmy usypiają zdrowy rozsądek. Daliście sobie wmówić, że w Polsce istnieją wyłącznie dwa ośrodki polityczne i nawet jeśli żadnego z nich nie popieracie, to kogoś trzeba wybrać, bo inaczej głos będzie stracony" - oznajmił. Jakie szanse Stanowski ma na wygraną? Zapytaliśmy o to popularną tarocistkę.

Czy Krzysztof Stanowski ma szanse na prezydenturę? Wiemy, co mówią na ten temat karty tarota

Wróżka Bezzębuszka jest ekspertką w swoim fachu. Zajmuje się na co dzień tarotem, magia i ezoteryką. W rozmowie z nami postanowiła pochylić się nad polityczną przyszłością Krzysztofa Stanowskiego. Jakie szanse polityk ma na zostanie następnym prezydentem Polski? Karty wskazały przyszłość i niestety, nie są to dla dziennikarza dobre wieści. Układ kart wyraźnie wskazuje, że nie ma pewności, czy Stanowski ukończy nawet pierwszą turę wyborów. Wygląda na to, że najprawdopodobniej nie przejdzie do drugiej tury. Karty wskazały, że jakaś sprawa nie jest kompletna i być może dziennikarz sam wycofa się z dalszej rywalizacji. Są także dobre wieści, Stanowskiemu uda się obnażyć jakąś tajemnicę.

Sama prezydentura nie jest Stanowskiemu pisana. Układ kart wskazuje na przebicie się przez jakąś barierę tajemnicy, bariery kłamstw i ujawnienie ewentualnych machlojek, jakie mogą wydarzać się na naszym skromnym politycznym poletku. Prezydentem nie będzie, ale wykona jakieś akcje i działania w celu obnażenia pewnych aspektów naszej polityki, o których nie wiemy

podsumowała wróżka.

Krzysztof Stanowski od 2009 roku jest mężem Marty Sosnowskiej. Jeżeli stanie się tak, że ostatecznie wygra wybory to jego ukochana stanie się pierwszą damą. Co o niej wiadomo? Para doczekała się razem dwóch synów, Leona i Aleksandra. Na profilu dziennikarza można znaleźć wiele kadrów z żoną. Jak twierdzi "Super Express" żona Stanowskiego jest dietetyczką. Wystąpiła kiedyś nawet w jednej z reklam popularnego suplementu wspierającego wątrobę. Więcej przeczytasz tutaj: Żona Stanowskiego może zostać pierwszą damą. Przed laty wystąpiła w telewizji